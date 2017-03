Aurelian Roşca, entuziasmat după calificarea „tigroaicelor“: „Să continuăm acest vis frumos!“

Rezultatele anterioare ale CSM Bucureşti în grupă sunt: 26-26 şi 33-35 cu Larvik HK, 24-21 cu Krim, 33-25 cu Team Esbjerg. "A fost un meci cu mare presiune, am făcut multe greşeli, mingi scăpate în poziţii de finalizare. Faptul că apărarea a fost compactă pe final s-a văzut. Să continuăm acest vis frumos şi să ajungem în final four. O echipă se vede nu numai după victorii, ci şi după înfrângeri. Ne-a ajutat mult poarta, cu multe mingi scoase. Trebuie să jucăm fiecare meci în parte. Îi mulţumim publicului", a spus tehnicianul Aurelian Roşca, la finalul meciului, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

În Grupa Principală I joacă echipele HC Vardar, Buducnost, FTC Budapesta, Metz Handball, Thuringer HC şi Astrakhanochka. CSM Bucureşti s-a calificat în grupa principală 2, după ce s-a clasat pe locul 2 în grupa preliminară C, în urma rezultatelor: 24-21 şi 22-20 cu Rostov Don, 21-24 şi 26-20 cu FC Midtjylland, 24-27 şi 25-33 cu Gyor. Meciurile din grupele principale se dispută până în 12 martie, echipele pornind cu punctajele acumulate în faza grupelor preliminare în partidele cu adversarele calificare şi ele mai departe. Din grupa C, Gyor a mers astfel mai departe cu 6 puncte, FCM cu 4 şi CSM Bucureşti cu 2 puncte. Primele patru clasate în grupele principale se vor califica în faza sferturilor de finală, care se vor juca în dublă manşă eliminatorie, între 7-16 aprilie, pentru ”biletele” din Final Four, programat la Budapesta, în 6-7 mai. În 2016, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor, fiind condusă atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior naţionala Ungariei.

În 8 mai, CSM s-a impus, la Budapesta, în finala Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Gyor ETO, după prelungiri şi aruncări de la 7 metri, cu scorul de 29-26 (13-12, 22-22, 25-25), iar echipa din Capitală a readus trofeul în România după 52 de ani. Liga Campionilor a mai fost cucerită de echipe româneşti în urmă cu peste 50 de ani, atunci când se numea Cupa Campionilor Europeni, Ştiinţa Bucureşti, în 1961 şi Rapid Bucureşti, în 1964. Alte trei echipe au mai ajuns în finala competiţiei – Universitatea Timişoara (1973), Ştiinţa Bacău (1986) şi Oltchim Râmnicu Vâlcea (în 2010).