Atenţie, pariori, miercuri putem face ceva bani pentru sărbători!

PARIAZĂ ONLINE 100% LEGAL PE MECIURILE DIN GERMANIA ŞI ITALIA – VEZI AICI LISTA AGENŢIILOR RECOMANDATE!

Bayern Munchen vs Borussia Dortmund

Probabil că nu exista un mod mai frumos de a încheia anul pentru suporterii germani: Bayern şi Dortmund se duelează în Cupa Germaniei în această miercuri. Gazdele traversează o formă bună, câştigând ultimele 5 partide disputate, dintre care una a fost chiar marea victorie obţinută în faţa celor de la PSG. Este clar că Bayern şi-a revenit după îndepărtarea lui Carlo Ancelotti, iar în acest meci de final de an vom vedea cu siguranţă o echipă a bavarezilor extrem de motivată şi încrezătoare.

Partea bună pentru suporterii celor de la Dortmund şi pentru cei neutri este că echipa pentru care evoluează Aubameyang, Pulisic, Reus şi compania tocmai şi-a revenit după perioada extrem de nefastă traversată sub comanda lui Petr Bosz, care a fost înlocuit cu Peter Stoger. Fostul tehnician al celor de la Koln pare să le fi readus jucătorilor Borussiei pofta de joc, astfel încât după 9 meciuri fără victorie, dintre care 5 au fost înfrângeri, Dortmund a câştigat două partide consecutive şi pare să aibă şanse reale în a-i pune probleme Bayern-ului în acest meci.

Ne aşteptăm să avem un meci cu goluri de ambele părţi, însă pentru că vorbim despre un meci de cupă şi despre două echipe ultra ofensive, cu siguranţă vom avea acţiune în repriza secundă.

Peste 3.5 goluri @ 2.02 – Pariază la Unibet!

Mai multe goluri în a doua repriză @ 1.90 – Pariază la Betano!

Monchengladbach vs Bayer Leverkusen

Rezultatul final al acestei dispute echilibrate din Cupa Germaniei este greu de anticipat. În Bundesliga, ambele formaţii au acelaşi număr de puncte, 28, la fel ca Dortmund şi RB Leipzig.

Monchengladbach a marcat în ultimele 7 meciuri de pe teren propriu, în timp ce Leverkusen a înscris în toate cele 9 partide de Bundesliga disputate în deplasare în acest sezon. Elevii lui Dieter Hecking au suferit în urmă cu două luni o înfrângere usturătoare pe teren propriu în faţa celor de la Bayer: 1-5. Cu toate acestea, precedentele 3 întâlniri de pe Borussia Park s-au soldat cu victorii ale gazdelor.

Numirea lui Heiko Herrlich în funcţia de tehnician al celor de Leverkusen în această vară a fost de bun augur. Formaţia din vestul Germaniei are în prezent o formă demnă de invidiat: 13 meciuri fără înfrângere. Totodată, Leverkusen are al 3-lea cel mai bun atac din Bundesliga: 34 de goluri în 17 etape.

Cele două formaţii s-au mai întâlnit de două ori în acest an; ambele partide s-au încheiat cu cel puţin 5 goluri şi cu victorii ale oaspeţilor: 1-5 victorie Leverkusen, respectiv 2-3 victorie Monchengladbach.

Peste 3.5 goluri @ 2.20 – Pariază la Netbet!

AS Roma vs Torino FC

Dacă în cazul nemţilor mini-vacanţa începe după partidele de miercuri, italienii nu vor avea parte de repaus până după anul nou, întrucât în Serie A mai sunt de jucat 3 etape până la pauză de două săptămâni de la mijlocul lunii ianuarie. De altfel, atenţia jucătorilor de la AS Roma este cu siguranţă îndreptată către partida de sâmbătă din campionat, atunci când vor face deplasarea la Torino pentru a da piept cu marea campioană a ultimilor 6 sezoane, Juventus.

Echipa antrenată de Eusebio Di Francesco are o singură înfrângere în ultimele 13 partide oficiale disputate, şi aceea a venit în Liga Campionilor, pe terenul celor de la Atletico Madrid (2-0). Totuşi, AS Roma s-a calificat în primăvara Europeană şi nu depindea prea mult de acel meci. Singurul minus din forma romanilor îl reprezintă lipsa de goluri în ultimele două săptămâni: 2 goluri a marcat AS Roma în ultimele 3 partide oficiale, dintre care două au fost câştigate cu 1-0.

Torino tocmai a pierdut partida de sâmbătă în faţa celor de la Napoli, cu scorul de 1-3, însă elevii lui Sinisa Mihajlovic au avut 7 meciuri fără înfrângere înainte de acest hop. Una peste alta, torinezii nu reuşesc să se lupte pentru poziţiile de cupele Europene din cauza lipsei de formă a atacantului naţionalei Italiei, Adrea Belotti, care a marcat numai de 4 ori în acest sezon, după ce în campania precedentă bifase 26 de reuşite.

Egalitate la pauză @ 2.35 – Pariază la Sportingbet!

Sub 2.5 goluri @ 2.37 – Pariază la Betfair!

PARIAZĂ LIVE ŞI DESCOPERĂ OFERTA BOGATĂ A MECIURILOR DIN GERMANIA ŞI ITALIA. DESCHIDE UN CONT PE SITE-URILE LEGALE ŞI RECOMANDATE DE PARIURIX.COM – VEZI LISTA AICI!

PariuriX.com promovează parierea responsabilă şi vă recomandă să nu jucaţi mai mult de 10% din veniturile lunare. Pariurile pot avea consecinţe financiare şi pot cauza dependenţă. Vă rugăm să jucaţi responsabil!