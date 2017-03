Astra Giurgiu a învins-o pe CSM Poli Iaşi, asigurându-şi prezenţa în play-off. Cum s-a modificat programul etapei a 26-a

Pentru Astra au marcat D. Niculae '12, Săpunaru '56 (penalty) şi Teixeira '72, iar pentru CSM Poli Iaşi au înscris Ştefănescu '39 şi Cristea '43 (penalty).

CSM Poli Iaşi: Grahovac - Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Sato (Ţigănaşu '77) - Mitic, Răuţă - Bole, Gheorghe, Ştefănescu - Cristea (Golubovici '77). Antrenor: Eugen Neagoe

Astra Giurgiu: Lung (Ivanov '46) - Fabricio, Săpunaru, Piţian (Balaure '60) - Stan, Seto, Lovin, Junior Morais - Teixeira, Florea (Geraldo '78) - Niculae. Antrenor: Marius Şumudică

Meciul a fost arbitrat de Adrian Comănescu, ajutat de Alexandru Cerei şi George Neacşu, iar rezervă a fost Florin Marcu. Observatori au fost Toma Costin şi Mircea Călin.

"Victorie importantă, ne-am calificat în play-off, suntem pe trei, avem şansa de a ne păstra locul, putem reveni după ce suntem conduşi, suntem echipă matură. Ne-a lipsit Budescu, sper să-l recuperăm mai repede. Putem să ne batem la primele trei locuri. La pauză i-am mobilizat cu câteva sticle aruncate, vreo doi pumni, vorba vine, am încercat să le închid benzile. Aveam nevoie de victorie, am riscat, 7 victorii consecutive este record, sperăm ca această echipă ajungă unde îi este locul. Am realizat un obiectiv, calificarea în cupele europene, matematic suntem acolo, o echipă din cele şase este în insolvenţă, deci clar suntem acolo. Mă bucur că suntem în primele şase echipe, vor fi meciuri frumoase", a declarat Şumudică, citat de News.ro.

Partidele CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş, CFR Cluj - FC Viitorul şi Pandurii - Dinamo se vor disputa duminică, de la aceeaşi oră, 20.30, în etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat din Liga I.

Pentru ultimele trei locuri din play-off luptă Dinamo, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş şi CS Universitatea Craiova, după ce Viitorul, Steaua şi Astra şi-au asigurat locul în viitoarea etapă a competiţiei.

În urma calificării Astrei în play-off, meciul cu FC Botoşani va avea loc, luni, de la ora 20.30. Tot luni se va disputa şi partida FC Voluntari - CSM Poli Iaşi, de la ora 18.00. Sâmbătă sunt programate meciurile: Ora 18.00 - Poli Timişoara - Concordia Chiajna, Ora 20.30 - Steaua - ASA Târgu-Mureş.