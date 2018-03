ANALIZĂ Un singur pericol. Cine îi poate lua Simonei Halep locul 1 mondial în perioada următoare şi cum se poate întâmpla acest lucru

Competiţia din California este una dintre cele mai importante, exceptând Grand Slamurile, fiind cotată la categoria Premier Mandatory, la fel ca Miami, Madrid şi Beijing. Turneul începe cu Simona Halep în postura de număr 1 mondial, unde a revenit săptămâna aceasta.

Simona are 7.965 de puncte şi singura care o mai poate ajunge după Indian Wells este Caroline Wozniacki, care acum are 7.525 puncte, cu 440 mai puţin decât Halep. Daneza are însă de apărat, la acest turneu, mai multe puncte decât are Simona, 215 faţă de 65.

Ocupanta locului trei în clasamentul WTA, Garbine Muguruza are 6.175 de puncte şi nu are cum să o ajungă pe Simona. Nici Svitolina nu poate pune în pericol poziţia Simonei, deşi a câştigat turneul de la Dubai şi a ajuns pe locul 4 WTA, cu 5.480 de puncte, însă e la peste 2.000 de puncte în urma Simonei. Halep va începe sşi săptămâna viitoare pe prima poziţie mondială, ajungând la 18 săptămâni în fruntea tenisului feminin, egalând-o astfel pe Jelena Jankovici, pe poziţia 17 all-time. Simona este pe locul 6 în topul care le cuprinde doar pe jucătoarele aflate în activitate. După ce se vor scădea punctele de anul trecut, Halep va avea 7900 de puncte, iar Wozniacki 7.310 puncte, deci între ele va fi o diferenţă de 590 de puncte. Care poate fi remontată doar în două cazuri: 1. Wozniacki câştigă, Halep iese în semifinale sau mai devreme 2. Wozniacki e finalistă, Halep iese în turul III sau mai devreme Punctele acordate la Indian Wells Câştigătoare 1000 puncte Finalistă 650 Semifinaliste 390 Sferfinaliste 215 Optimi 125 Turul III 65 Turul II 35 Turul I 10 7-18 martie este perioada în care se va desfăşura turneul de la Indian Wells 2015 este anul în care Simona Halep a câştigat la Indian Wells, după o finală cu Jelena Jankovici, scor 2-6, 7-5, 6-4 Darren Cahill revine lângă ea Un atu important în ecuaţia unei evoluţii bune a Simonei Halep la Indian Wells poate fi revenirea lui Darren Cahill. După Australian Open, Cahill a rămas acasă la Antipozi şi nu nu a însoţit-o pe Simona la turneul de la Doha, unde jucătoarea noastră n-a rezistat decât până în semifinale. Darren se întoarce lângă Simona pentru următoarele două turnee din SUA, Indian Wells şi Miami. CLASAMENTUL WTA şi NUMĂRUL DE PUNCTE AL JUCĂTOARELOR