ANALIZĂ Care sunt dezavantajele Simonei Halep în confruntarea cu Caroline Garcia, pe care o întâlneşte azi la Singapore

Simona face parte din Grupa Roşie, alături de Elina Svitolina, Carolina Wozniacki şi Caroline Garcia, ultima fiind prima ei adversară, în partida care va începe la ora 14.30, în direct la Digisport 2.

Teoretic, Simona pleacă din postura de favorită, fiind numărul 1 mondial şi o prezentă constantă în fruntea clasamentului WTA, în vreme ce Garcia (23 de ani) abia anul acesta a ajuns în Top 10, după ce a terminat 2016 pe locul 23 în lume. De altfel, Caroline este la prima participare la Turneul Campioanelor

Garcia a învins-o pe Halep în finala de la Beijing, primul meci al Simonei după ce a devenit lider mondial, dar jucătoarea noastră are 2-1 în confruntările directe, impunându-se anul acesta la Toronto şi anul trecut la Sydney.

Există totuşi câteva aspecte de care Simona trebuie să ţină cont în confruntarea de azi. Unul dintre ele este moralul ridicat pe care îl are franţuzoaica şi continuitatea ei în rezultate bune. Garcia are 11 victorii consecutive şi n-a mai pierdut de mai bine de o lună, de când a fost învinsă de Garbine Muguruza, la Tokyo. Ulterior acestei înfrângeri, Caroline Garcia a bătut tot ce a prins, printre victimele ei numărându-se Kerber, Svitolina, Halep, Cibulkova, Kvitova, Mc Hale, Cornet, Mertens sau Makarova. Remarcabil e şi faptul că Garcia a avut nevoie de trei seturi doar în două meciuri, în rest impunându-se destul de rapid. Spre deosebire de ea, Halep are în ultimele zece meciuri şase victorii şi 4 înfrângeri.

Un alt aspect important în favoarea franţuzoaicei este serviciul. Având, ca statură, 9 centimetri mai mult decât Simona, Garcia are şi serviciu mai puternic. Anul acesta, ea a reuşit 339 de aşi, faţă de doar 89 cât are Halep în statistici. Garcia este recunoscută ca o jucătoare care loveşte foarte puternic. Ea are un procentaj de 75 la sută al gameurilor câştigate pe propriul serviciu, faţă de doar 70 la sută cât are Halep. Aşadar, e de aşteptat ca Garcia să servească tare şi să lupte în primul rând pentru a-şi face serviciul.

5 turnee WTA are în palmares Caroline Garcia, două dintre ele câştigate anul acesta. Halep are 15 turnee câştigate, dintre care unul în 2017.

46 de victorii şi 20 de înfrângeri are Garcia în 2017. 260-202 este bilanţul ei all-time.

44 de victorii şi 15 înfrângeri are Halep în 2017. 403-184 este bilanţul ei all-time.

2,93 milioane de dolari a câştigat Garcia anul acesta din tenis, care în total a strâns 6,88 milioane de dolari de pe urma turneelor la care a participat. Comparativ, Halep a făcut în 2017 4,32 milioane de dolari şi are un total de 19,832 milioane de dolari.

Mai jos e statistica de la ultima confruntare dintre Simona Halep şi Caroline Garcia, care a avut loc pe 8 octombrie, la Beijing. Acela a fost şi ultimul meci în circuitul WTA al celor două jucătoare, care apoi au avut o scurtă vacanţă.