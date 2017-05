Alexandra Petric a câştigat cea de a VI-a ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy

"A fost cea mai bună săptămână din viaţa mea, mă simt foarte bine. Sunt foarte muncitoare, îmi place să alerg şi am lovituri bune. Am părinţi antrenori, care m-au învăţat să am o atitudine bună, să rămân foarte calmă şi pozitivă. Mulţumesc mult organizatorilor Dr. Oetker Junior Trophy şi spectatorilor. Mă bucur că am câştigat acasă", a declarat Alexandra Petric.

Câştigătorii celei de a şasea ediţii a Dr. Oetker Junior Trophy:

Simplu fete: Alexandra Petric (România) - Oksana Selekhmeteva (Rusia) 6-4, 1-6, 6-1;

Dublu băieţi: Derrick Chen (Marea Britania)/ Dali Blench (SUA) - Eduardo Morais (Portugalia)/ Pedro Dimas Rivinho Graca (Portugalia), scor 6-1, 4-6, 10-8;

Dublu fete: Anna Panchartek (Cehia)/Michelle Tikhondo (SUA) - Mafalda Guedes (Portugalia)/ Matilde George (Portugalia), scor 6-2, 6-3;

Simplu băieţi: Elmer Moller (Danemarca) - Petr Nesterov (Bulgaria), scor 4-6, 6-3, 6-4;

"A fost un meci bun, destul de dur. Sunt fericit că am câştigat. Am avut o experienţă frumoasă săptămână aceasta la Dr. Oetker Junior Trophy. Condiţiile au fost excelente, mi-a părut rău ca a cam plouat. Mulţumesc tuturor celor care au organizat acest turneu şi îmi doresc să revin şi la anul", a declarat câştigătorul de la simplu băieţi, Elmer Moller.

Director turneului, Cătălina Cristea: A fost o săptămână grea, dar şi foarte frumoasă. Dr. Oetker Junior Trophy este proiectul meu de suflet şi îl fac cu mare drag. Şi această ediţie a fost de succes. La fete am fost mai buni, asta dovedeşte că turneele acestea sunt benefice. La un turneu de categoria I este important să câştigi, pentru c[ e bine pentru cariera şi motivaţia jucătorului. Am avut o echipă impecabilă, care a făcut totul foarte bine deşi a fost ploaie".



La cea de a şasea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy, competiţie internaţională din cadrul Tennis Europe de categoria 1, au concurat 210 sportivi din 25 de ţări.

Preşedintele FR Tenis, George Cosac, apreciază că România a reuşit să ajungă la nivel înalt în tenisul profesionist şi cu ajutorul sponsorului Dr. Oetker, care sprijină sportul alb la toate nivelele."Nu avem cum să ne comparăm cu ţările mari la nivel de buget, la infrastructură sau la număr de oameni. Însă, avem şansa să compensăm acest lucru cu sprijinul sponsorului Dr. Oetker şi cu oameni pasionaţi, precum Directorul General al Dr. Oetker, Ioan Cozma. Apoi, mai e grija pe care federaţia o are faţă de sectorul juvenil şi contribuţia părinţilor. Numai aşa reuşim să ajungem la nivel înalt în tenisul mondial, exemplu fiind fetele. La Dr. Oetker Junior Trophy de la Centrul Naţional de Tenis, deja a ajuns o tradiţie să se se alinieze cei mai buni jucători din Europa. Privim cu încredere la românii care ne reprezintă acum la Roland Garros, unde sperăm să avem surprize plăcute. Iar peste câţiva ani îi vom vedea să joace la Roland Garros pe copiii de la Dr. Oetker Junior Trophy", a spus George Cosac.