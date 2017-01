Acuzaţie şocantă: „Antrenoarea Bitang a dus lotul de gimnaste la vrăjitoare!“

„Am scris şi despre vinovaţii principali, coordonatorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang, consideraţi ca fiind cei mai buni antrenori de gimnastică din lume, dar care care nu şi-au mai făcut treaba pentru care au fost plătiţi, nici măcar pe jumătate, în perioada 2013-2015, punând mai presus de orice propriul orgoliu, trufia, îngâmfarea, chiar răzbunarea, dacă vreţi. Şi totul s-a petrecut după scandalurile din 2003 şi 2005, cand mai multe gimnaste l-au acţionat pe Bellu în judecată, că le lua din bani câştigaţi la competiţii, că le aplica rele tratamente, în urma cărora Alexandra Marinescu şi Oana Petrovschi au rămas cu sechele pe viaţă. A fost ruşinos pentru Bellu să recunoască în Instanţă că aşa s-au petrecut lucrurile, fiind obligat, în două rânduri să aducă de-acasă mii de euro, pentru a-i înapoia sportivelor. Am scris şi despre trio-ul federal, Stoica-Apolzan-Grigoraş, care n-a crezut o clipă că la Izvorani, în cadrul lotului, nu se face performanţă, ci doar se pierde timpul şi se umilesc nişte copile de 13-14 ani. Cei trei n-au crezut că perechea Bellu/Bitang nu s-a mai ocupat, din 2014, de creşterea valorică a sportivelor, de testarea lor, de antrenamentele specifice. S-a ştiut că n-au pregătit nici Europenele şi Mondialele din 2014, nici pe cele din 2015, de unde să apară rezultatele? În plus, Anca Grigoraş a minţit fără să clipească, spunând că Bellu şi Bitang au fost prezenţi mereu, doar în 2015, ultima perioadă, nu prea au venit, din pricina unor probleme de familie. Însă antrenoarea federală a susţinut că ea a fost prezenta zi de zi, ca a controlat, că a verificat, dar rezultatele au fost catastrofale şi la Mondialul de la Glasgow, şi la turneul de recalificare din Brazilia. (...) Şi pentru că tot am adus vorba despre ei, vreau să spun că am primit o informaţie pe care nu ştiu cum să o cataloghez – în 2013, Mariana Bitang a luat lotul de fete şi l-a dus la o vrăjitoare, în Bucureşti. Fiecare fată era băgată într-o cameră şi pusă să-şi atingă unele părţi din corp cu un obiect din lemn sau fier, nu se ştie, pe motiv că le va apăra de accidentări. Fireşte, camera era slab luminată, mirosea foarte urât, iar gimnastele se temeau şi ieşeau foarte repede din acea încăpere. Mariana Bitang a abuzat de nişte copile minore, dându-le pe mâna unor persoane care aveau practici oculte şi care manevrau energii de care e bine să te fereşti. Probabil că Bitang ştia că din 2014 nu prea o să mai vină pe la lot şi a-ncercat să compenseze viitoarele absenţe prin fenomene tainice, inaccesibile cunoaşterii. Nu este de glumit cu astfel de persoane care au de-a face cu magia neagră şi magia albă, cu oameni care se pricep la vrăji, dar nu credeam ca antrenoarea să fie atât de iresponsabilă. Sigur că Federaţia nu ştie de aşa ceva şi nu crede că s-au întâmplat astfel de lucruri, dar gimnastele povestesc şi oricând pot depune mărturie în acest sens“, a notat jurnalistul Ionel Pană de la Ilfov Sport.