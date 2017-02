A reînceput scandalul în Liga I, din cauza terenurilor îngheţate: „Să fie clar, la -10, -12 grade, chiar -15 grade, se poate juca!“

"Ziarul de Iaşi" a dialogat cu preparatorul fizic al CSM Politehnica Iaşi, Cezar Honceriu, pentru a vedea care sunt riscurile disputării unor partide de fotbal în condiţii meteo dificile, discuţia dezvoltându-se şi pe alte aspecte legate de pregătirea unei echipe.



► Cezar, pentru început spune-ne până la ce temperaturi consideri tu că se poate juca fotbal? Se vorbeşte de un prag critic de -15, -20 de grade.

La -10, -12 grade, chiar -15 grade se poate juca fotbal. Au fost astfel de cazuri şi la meciuri internaţionale. Se poate merge, uneori, chiar şi până la -20, temperatură sub care eu cred că nu e voie să se mai joace. Se poate juca la temperaturi scăzute pentru că organismul unui fotbalist se adaptează, el este antrenat să se descurce în situaţii extreme. Te ajută şi materialele noi apărute pentru protecţie, colanţi din materiale speciale, unguente.Bine, nu este acelaşi randament ca la temperaturi normale, însă pot apărea exprimări bune. Riscul cel mai mare la temperaturi scăzute este dat de posibilitatea apariţiilor unor accidentări musculare, deoarece grăsimea care înveleşte fibrele musculare nu mai protejează aşa cum reuşeşte la temperaturi normale. De aceea, când este frig, apar mult mai des întinderi şi rupturi musculare.



► Când este frig, în calcul trebuie luată în calcul şi starea terenurilor.

Clar! Din punctul meu de vedere, Liga a greşit când a hotărât reluarea campionatului la începutul lui februarie. Trebuia luat în calcul specificul ţârii noastre, care are temperaturi scăzute în februarie. Terenul îngheţat e mai periculos decât temperatura. Pot apărea multe accidentări, integritatea jucătorilor este în pericol. Nu în ultimul rând spectacolul tehnico-tactic are de suferit, jucătorii nu au stabilitate, nu mai pot alerga, pasa, combina, ca pe un teren normal.



► CSM - Astra se putea juca?

La ce am văzut la Botoşani, cred că da.



► Cum se împacă faptul că v-aţi pregătit în cantonamentul de iarnă la 10-15 grade, iar acum vă antrenaţi la temperaturi negative?

Într-o săptămână, organismul se adaptează cu temperatura. Noi am avut o perioadă de reacomodare după ce am revenit din Antalya. Că alte echipe intră în campionat direct din cantonamente derulate la temperaturi pozitive e problema lor. Nu vreau să comentez!