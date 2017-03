Învins, dar elegant: cum a vorbit Unai Emery, după eliminarea catastrofală a PSG-ului din Liga Campionilor

În ciuda coşmarului de pe „Camp Nou“, antrenorul PSG-ului, Unai Emery, a găsit puterea de a veni la conferinţa de după meci pentru a oferi explicaţii.





„N-am făcut meciul pe care ni l-am dorit, iar arbitrul a favorizat Barcelona. Gazdele au intrat pe teren cu spiritul de a câştiga. După pauză, la 0-2, jocul nostru s-a îmbunătăţit, am arătat mai multă personalitate. În mod normal, la 3-1, meciul era încheiat. Dar în 5-10 minute am pierdut totul, am pierdut toată munca depusă în repriza secundă. Acesta e un test pentru echipa mea şi ştiu că de aici vom creşte. Dacă vom continua să muncim, PSG va beneficia şi de alte oportunităţi“, a declarat tehnicianul de 45 de ani.