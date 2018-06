Începe „dictatura“ lui Halep: O legendă vie a tenisului e convins că Simona va câştiga turnee de Grand Slam pe bandă

Simona Halep e cea mai constantă jucătoare de tenis din lume, dovadă şi faptul că, începând din 2014, ea se află în Top 10 mondial fără întrerupere.





Acum, după ce constănţeanca a triumfat la French Open, mulţi sunt de părere că pentru Halep vor mai veni multe astfel de trofee. Printre cei care cred în această variantă se numără şi legendarul Mats Wilander, fostul jucător cu zece titluri de Grand Slam la simplu în palmares.





Ce a spus Wilander?





*E momentul ei (n.r. – Simonei Halep) şi cred că va câştiga alte 4-5 turnee de Mare Şlem. Are jocul necesar să o facă, trebuia doar să treacă de acest prim prag.





*Anul trecut, Ostapenko i-a luat trofeul din mâini. Acum a venit rândul Simonei Halep să revină şi să câştige trofeul. Cred că Stephens a obosit, la un moment dat, şi a avut şi emoţii în acelaşi timp. A fost lovită de gândul că va câştiga.





*Simona şi-a respectat planul, a lovit spre reverul adversarei, apoi a plimbat-o pe tot terenul. Probabil, Darren Cahill i-a spus că trebuie să încerce s-o alerge pe Stephens pe teren. Sloane e o atletă foarte bună, dar nu putea să alerge la infinit.





*Un efort fantastic din punct de vedere mental al Simonei. E greu când eşti în dezavantaj, cum a fost în setul secund. Victoria nu înseamnă totul, cum nici înfrângerea nu înseamnă totul, dar cred că Darren Cahill, echipa şi familia au împins-o spre acest succes.





*Simona a îmbunătăţit câteva lucruri, joacă mai agresiv. Plus că şi-a îmbunătăţit şi serviciul, am văzut că a realizat şi un as în decisiv de care avea atât de multă nevoie.