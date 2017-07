Premierul Tudose, către Bodog: „Până săptămâna viitoare să găsiţi modalitatea prin care toţi românii să înţeleagă că trebuie vaccinaţi copiii”

Potrivit news.ro, Tudose i-a dat un termen limită ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, pentru a găsi o cale ca părinţii să fie informaţi corect despre importanţa vaccinării.

„Eu am o statistică. Sunt 180.000 de copii nevaccinaţi de rujeolă şi 80.000 nevaccinaţi la poliomielită. Aşa e?” , l-a întrebat Tudose pe ministrul Sănătăţii în debutul şedinţei Executivului. Ulterior, acesta i-a spus că vrea să stabilească o modalitate prin care părinţii să înţeleagă faptul că micuţii trebuie imunizaţi.

„Săptămâna viitoare, dar cel târziu săptămâna viitoare să aveţi, împreună cu presa din România, (...) să stabiliţi un procedeu prin care să înţeleagă toţi românii că trebuie să fie vaccinaţi copiii. Nu se poate aşa ceva. Înţeleg că vaccinurile le avem, dar nu reuşim să ajungem cu ele la destinatar”, i-a spus Tudose ministrului Sănătăţii.

Despre noile ambulanţe

De asemenea, Tudose l-a întrebat pe ministrul Sănătăţii şi care mai este stadiul în care se află programul de achiziţie de noi ambulanţe. „Cu ambulanţele... Înţeleg că erau pe când nu s-au zărit, azi le vedem şi nu sunt”, i-a spus premierul.

În replică, Bodog a arătat că documentaţia a fost deja depusă la Secretariatul General al Guvernului, procedura fiind în curs de derulare.

„În ceea ce priveşte ambulanţele pentru SMURD şi pentru serviciile mobile de ambulanţe, noi am depus toată documentaţia la Secretariatul General al Guvernului. Împreună cu doamna ministru Dan am semnat protocolul. Am înaintat SGG inclusiv observaţiile făcute de comisia de specialitate care a analizat caietele de sarcini”, a explicat Bodog.

Despre Institutul Cantacuzino

Totodată, ministrul Sănătăţii a anunţat, joi, în debutul şedinţei Executivului, că a întocmit raportul de evaluare pentru reluarea producţiei de vaccinuri la Institutul Cantacuzino şi a precizat că este necesară separarea activităţii de cercetare de cea de producţie.

„Am întocmit un raport (pe Institutul Cantacuzino – n.r.), am făcut o evaluare a situaţiei prezente şi s-a făcut o estimare a cheltuielilor necesare pentru a porni producţia. S-a făcut o simulare atât doar numai pe vaccin gripal şi pe BCG şi o simulare pe mai multe tipuri de vaccinuri. În acelaşi timp, considerăm că este necesar să separăm activitatea de laboratoare de excelenţă - activitatea de cercetare - de activitatea de producţie, toate acestea producându-se sub acelaşi acoperiş al Institutului, însă să aibă trei linii directe de acţiune. Am depus raportul în formă scrisă la cabinet”, a declarat Florian Bodog.

Ministrul Sănătăţii a precizat că există „necesarul de spaţiu şi financiar”.