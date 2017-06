JYSK România va dona produse în valoare de peste 1 milion de lei organizaţiei Hope and Homes for Children

Într-o primă etapă, şase case de tip familial din judeţele Iaşi şi Bistriţa-Năsăud vor fi dotate cu mobilier şi accesorii JYSK până la finalul acestui an. Aici vor locui 72 de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani, care vor părăsi instituţiile de tip vechi de protecţie a copilului şi se vor muta în case mai apropiate de mediul familial. Pe durata întregii perioade de funcţionare a celor şase case de tip familial, aproximativ 350 de copii vor beneficia de aceste case. În următorii ani de parteneriat, sprijinul grupului JYSK va fi direcţionat către alte case de tip familial ce urmează a fi inaugurate de Hope and Homes for Children, precum şi către beneficiarii programului de prevenire a separării copilului de familie.

“Ne bucurăm că, odată cu demararea acestui parteneriat, vom putea îmbunătăţi viaţa copiilor care au mare nevoie de un mediu liniştit, stabil, plăcut şi confortabil. Alături de Hope and Homes for Children vom ajuta la transformarea locului în care aceşti copii trăiesc zi de zi într-un spaţiu în care să se simtă acasă. Este ceea ce ştim noi să facem, prin intermediul produselor noastre, reprezentate de mobilier şi accesorii pentru casă. Credem că, pentru a creşte şi a se dezvolta, pentru a avea o şansă la o viaţă decentă, copiii trebuie mai întâi să aibă un loc în care să ştie că sunt în siguranţă şi pe care să îl poată numi acasă”, a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK România.

„Prin încheierea acestui acord, JYSK devine unul dintre partenerii strategici ai fundaţiei Hope and Homes for Children şi una dintre companiile care pun umărul la îmbunătăţirea vieţii celor mai vulnerabili dintre copiii României. Cu ajutorul lor, copiii care vor părăsi instituţiile vor avea acces la condiţii decente de viaţă, într-un mediu cât mai apropiat de cel familial. Le mulţumesc oamenilor minunaţi de la JYSK şi mă bucur să îi primim în marea familie Hope and Homes for Children”, a spus Dragoş Bucurenci, director de dezvoltare al Fundaţiei Hope and Homes for Children, cu ocazia semnării contractului de parteneriat.

În viitorul apropiat, compania JYSK România a planificat mai multe acţiuni şi parteneriate CSR, prin intermediul cărora îşi propune o implicare mai mare în comunitate. Astfel, compania daneză va sprijini proiecte care îmbunătăţesc viaţa oamenilor din comunităţile în care activează.

JYSK este unul dintre cei mai importanţi retaileri de mobilă şi decoraţiuni interioare din Europa, cu afaceri anuale de peste 2,5 miliarde de euro. Grupul desfăşoară operaţiuni în 41 de ţări, prin peste 2400 de magazine, majoritatea în ţări europene, şi numără un total de aproape 20.000 de angajaţi.

Grupul JYSK a deschis primul magazin în România în urmă cu zece ani, în 2007. În prezent există 44 de magazine JYSK în toată ţara, în oraşe precum Bucureşti, Arad, Baia Mare, Craiova, Constanţa, Cluj, Deva, Galaţi, Oradea, Piteşti, Satu Mare, Vaslui, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara, Alexandria, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Jiu, Bacău, Botoşani, Focşani, Piatra Neamţ, Hunedoara, Mediaş.

Hope and Homes for Children România activează în ţara noastră din 1998, timp în care a contribuit în mod direct la închiderea a 53 de instituţii de tip vechi (orfelinate), în timp ce alte 10 sunt în curs de închidere.

Organizaţia activează intens în prevenirea separării copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru susţinerea familiilor în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Până în acest moment, 40.280 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children.