INTERVIU VIDEO Herman Berkovits, medicul român al premierului israelian Benjamin Netanyahu, implicat şi în tratarea victimelor de la Colectiv

Herman Berkovits a plecat din România în 1975 din cauza regimului Ceauşescu. Absolvent al Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca, specializarea pediatrie, Herman Berkovits şi-a clădit o carieră în Israel, devenind unul din cei mai recunoscuţi medici în ţara sa de adopţie.

Avea 18 ani de când era medic pediatru în Israel când Benjamin Netanyahu, adjunctul Ministerului de Externe la acea vreme, i-a propus să se ocupe de sănătatea celui de-al doilea fiu al său. Berkovits a reuşit să-i câştige încrederea lui Netanyahu, devenind medicul întregii familii.

Au devenit prieteni de familie

După 22 de ani de când are grijă de sănătatea lui Benjamin Neanyahu, Herman Berkovits nu este doar medicul unuia dintre cei mai influenţi oameni ai planetei, ci şi un foarte bun prieten de familie. „Noi, în România, am făcut o medicină puternică. Am devenit medic aici. Nu a fost uşor, dar cunoştinţele noastre sunt foarte bune. Eu îi tratez pe copii, pe soţie. Nu sunt numai medicul lor, ci sunt omul cel mai apropiat lor", a povestit Berkovits.

Soţia, profesoară de pian ai copiilor lui Netanyahu

Soţia medicului, Elisabeta Berkovits, absolventă a Conservatorului din Cluj, a fost profesoara de pian a băieţilor lui Netanyahu. „Eu m-am născut în Maramureş, în Târgu-Lăpuş, iar soţia, la Tîrgu-Mureş. Ne-am cunoscut la Cluj. Am ales Israel pentru că sunt de origine evreu", a mai spus medicul.

După incendiul din Colectiv, din toamna lui 2015, Berkovits a fost medicul responsabil în Israel cu preluarea şi tratarea victimelor care au fost transportate după tragedie la spitale din străinătate.

"Când a avut loc acea tragedie din Colectiv, am primit un telefon în care mi s-a spus ce s-a întâmplat. Am foarte multe cunoştinţe făcute în aceşti ani - politicieni, oameni de afaceri-, şi am dat zeci de telefoane pentru a organiza o donaţie pe care am adus-o în România. Era vorba de o unsoare specială. Unsoarea a ajutat peste 100 de răniţi. Curăţă rana şi nu este nevoie de intervenţie chirurgicală. Am făcut donaţie de 150.000 de euro şi am adus şi doi medici specialişti. Au fost internaţi şi trei bolnavi. Unul a murit, iar doi sunt acasă", a explicat Berkovits.