De ce nu au medicii de familie nici până acum vaccin antigripal în cabinete

Luna decembrie îi prinde pe medicii de familie fără vaccin antigripal în cabinete. Asta cu toate că numărul de viroze şi pneumonii este din ce în ce mai mare, 80.000 de cazuri noi fiind diagnosticate în fiecare săptămână. Însă nici statisticile şi nici solicitările medicilor nu au reuşit să înduplece autorităţile care abia zilele trecute au reuşit să semneze contractul cu distribuitorul.

Nici măcar presiunile venite din partea premierului Mihai Tudose şi demiterea directorului din Ministerul Sănătăţii responsabil cu achiziţia de vaccinuri nu au rezolvat situaţia în vreun fel. Prin urmare, deşi ministrul Bodog anunţa pe 13 octombrie că va da startul campaniei de imunizare la începutul lunii noiembrie, la doar o săptămână distanţă împingea termenul spre mijlocul lunii noiembrie.





„Nu suntem în intârziere, vaccinarea va începe la finalul acestei luni, cum a recomandat OMS. Suntem la final, trebuia la mijloc. Până la momentul de faţă nu sunt cazuri de gripă raportate în Români”, a explicat şeful de la Sănătate.

Prin urmare, va mai dura până ce dozele cu vaccinul antigripal ce va fi administrat gratuit vor ajunge la doctori.





Debutul târziu al campaniei are consecinţe în special pentru pacienţii cu boli cronice şi pentru copii, cei mai expuşi la virusul antigripal care a şi suferit mutaţii în acest an, spun specialiştii. „La fel ca în anii anteriori, procedurile de licitaţie a vaccinului s-au derulat foarte târziu. Dacă am începe cât mai repede vaccinarea pacienţii ar putea fi protejaţi. Avem noroc pentru că momentan nu avem activitate gripală în România”, a declarat medicul de familie pentru „Adevărul”.

Alba-neagra cu declaraţiile

Doar că aceste amânări repetate nu fac altceva decât să ştirbească şi mai mult încrederea populaţiei în vaccinarea antigripală, avertizează medicul Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF). Au început deja să vaccineze pacienţi cronici dispuşi să îşi cumpere singuri fiola de vaccin antigripal din farmacii.

„Constat, cu tristeţe, că din ce în ce mai puţini cer vaccinul. Faptul că în atâţia ani nu l-am avut la timp se vede. Într-un an au zis (autorităţile - n.r.) că nu e bun, în alt an au zis că e toxic, în alt an că nu avea o tulpină şi nu era eficient. Lumea şi-a pierdut interesul şi speranţa că-l va obţine. Foarte puţini pacienţi mă întreabă dacă îl am. Plus că primim puţine doze. Înainte obţineam 100 - 150, anul trecut mi-au fost alocate 10 doze deşi am 650 de pacienţi la risc. Sinceră să fiu, şi eu mi-am pierdut interesul pentru că nu am tragere de inimă să mă duc să fac tone de hârtii pentru 10 doze”, a declarat Tănăsescu.

Tulpini virulente în acest an

Dacă dozele ajung în cabinete în a doua parte a lunii decembrie, medicii spun că vor reuşi cu greu să îi aducă pe pacienţii la risc, respectiv bolnavii cronic, copiii, gravidele şi bătrânii, în cabinete, pentru a-i imuniza. „Dacă vine Crăciunul nu mai vin oamenii la vaccinat. Eficienţă există şi în ianuarie, dar nu e la fel. De când vaccinezi şi până când ai eficienţă îţi trebuie două-trei săptămâni. Interesul este să imunizezi până intră gripa în ţară. Încă nu avem cazuri confirmate”, a precizat şefa SNMF.

Virusul gripal din acest an pare să fie mai puternic decât cel de anii trecuţi, mai ales că, potrivit experţilor, acesta poate avea mai multe tulpini: tulpina A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, tulpina A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), tulpina B/Brisbane/60/2008. În plus, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat anul acesta ca vaccinurile antigripale să conţină şi o tulpină B/Phuket/3073/2013.