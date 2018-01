Cum a ajuns România paradisul turiştilor străini şi români în 2017

Pachetele promoţionale avantajoase, preţurile mici, oferta variată de pe piaţă, dar şi lipsa atentatelor teroriste sunt doar câteva dintre motivele pentru care România a revenit pe harta turistică a Europei în 2017. Concret, doar în primele 11 luni din 2017, numărul turiştilor care s-au cazat în unităţile de cazare din România a depăşit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mult faţă de perioada similară din 2016, arată date oficiale furnizate de Institutul Naţional de Statistică. Un sfert din totalul turiştilor sunt străini, arată aceleaşi date.

„Începem să contăm şi noi, dar nu ne putem compara încă cu Bulgaria. Anul 2017 a fost un an bun din punct de vedere al creşterii numărului de turişti. Este normal să crească de la an la an, condiţiile sunt din ce în ce mai bune, dar cu siguranţă se poate mai mult”, este de părere Liviu Moraru, secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

O influenţă a avut-o şi faptul că a crescut capacitatea de cazare din România, completează specialistul. „Se tot dau în funcţiune unităţi hoteliere noi, dar gradul de ocupare al camerelor de hotel rămâne undeva pe la 33 – 35%. Un investitor ar vrea ca gradul de ocupare să fie de cel puţin 50%. Ce e bine este că România, încet, încet, reintră pe harta turistică a lumii, după care a fost absentă multă vreme”, a spus Liviu Moraru.

De unde au provenit străinii care şi-au făcut vacanţa la noi

Varietatea e un alt element care i-a atras pe turişti în 2017. Germania, Israel, Italia, Franţa şi Ungaria au fost ţările din care au provenit cei mai mulţi turişti străini. Polonezii şi englezii au început şi ei să îşi îndrepte privirile spre România şi să aleagă să-şi petreacă vacanţa la noi, mai arată datele INS.

„Avem munte, avem mare. Apoi, sunt ofertele avantajoase. Când îşi ia concediu, o persoană se gândeşte la ce-i oferi şi la ce conţin aceste pachete promoţionale. Dacă, de pildă, turiştii străini vin în Prahova, e şi pentru că au aflat de ce oferă România prin diversele recomandări care se găsesc pe site-uri de profil sau chiar de la agenţii. România creşte în ultimul timp şi pentru că a învăţat, pas cu pas, cum să profite din turism. A învăţat să aibă oferte competitive comparativ cu alte state”, a declarat şi psihologul Mihai Copăceanu.

Însă chiar dacă pentru turiştii străini care au ajuns în România avionul a fost mijlocul cel mai folosit, românii care au preferat să rămână în ţară pentru a-şi face vacanţele aici au preferat să meargă cu maşina. „E cea mai la îndemână”, completează psihologul.

„Românii preferă să meargă cu maşina lor. Li se pare că e mai confortabil, în plus pot umple portbagajul cu tot ceea ce îţi doresc ei să îşi ia în vacanţă. Nu poţi să faci acest lucru atunci când călătoreşti cu avionul”, arată şi Raluca Hatmanu, reprezentanta unei agenţii de turism, la un post de televiziune.

Ce aşteptări sunt de la anul 2018 în turism

Şi fenomenul turismului medical a luat amploare în 2017. Preţurile atractive de la noi şi lipsa unor liste de aşteptare pentru serviciile medicale i-a determinat pe tot mai mulţi străini să vină în perioada verii în România, pentru diverse proceduri.

Unităţile sanitare private au reuşit să-i atragă pe turiştii străini cu pachete promoţionale şi preţuri atractive, în care sunt incluse şi diverse excursii dar şi biletele de avion sau cazarea în hoteluri de trei, patru sau chiar cinci stele.

Nemţii, francezii şi englezii, dar şi italienii şi israelienii sunt cei care au apelat, cel mai adesea, la serviciile oferite de medicii români şi se pare că tendinţa se va păstra şi în 2018. De altfel, având în vederea creşterea totală a numărului de turişti, perspectivele sunt la fel de bune şi pentru anul în curs, punctează secretarul general al ANAT. „Prevedem şi anul acesta o creştere a numărului de turişti, ea se întâmplă în mod natural. Dar creşterea asta nu e de natură să reducă decalajul faţă de alte pieţe. Sunt pieţe mult mai avansate: Spania, Franţa, Bulgaria”, a conchis specialistul.