Cod galben de ceaţă în şase judeţe. În judeţul Braşov, vizibilitate sub 20 de metri

Conform Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de ceaţă pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa (vizibilitate redusă la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 şi DN12, în judeţul Covasna (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73, în judeţul Braşov (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 20 de metri), pe DN2 în judeţul Suceava (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri, pe tronsonul Grăniceşti – Siret) şi pe drumurile naţionale din judeţul Dâmboviţa (vizibilitate 100 de metri).





Joi dimineaţă, se află sub avertizare cod galben emisă de meteorologi şase judeţe - Gorj, Buzău, Prahova, Argeş, Dâmboviţa şi Braşov.





Avertizarea emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie este în vigoare până la ora 10.00, în acest interval semnalându-se ceaţă care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.