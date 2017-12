Candidaţi şi locuri de muncă în domeniul IT. Oferte variate au şi companiile din străinătate. Salariile de început pornesc de la 4.000 de euro

Potrivit unui comunicat de presă, cele mai multe joburi sunt în continuare pentru programatori/developeri (2.990 anunţuri), urmate de anunţurile pentru manageri de proiect (665), web designeri (588), administratori de reţea (432) şi testeri IT (192).

Angajatorii sunt în căutare de tineri cu cunoştinţe şi/sau experienţă în C, C++ şi C#, .Net, My SQL, Java, HTML, CSS, PHP, Python şi Big Data. Pe BestJobs.eu au acum şansă să aleagă din cei peste 358.700 candidaţi cu experienţă în IT, platforma punând la dispoziţie CV-urile a peste 165.550 programatori specializaţi în limbajele C, C++ şi C#, 22.002 în Visual Basic, 19.596 în SQL, 12.629 în .NET, 12.441 în Java, 10.933 în PHP.

Bucureşti, cele mai multe joburi

Cele mai multe joburi sunt în Bucureşti (1.550 anunţuri), Cluj-Napoca (413 anunţuri), Timişoara (379 anunţuri), Iaşi (293 anunţuri), Braşov (231 anunţuri) şi Sibiu (157 anunţuri) unde se regăsesc de asemenea şi cei mai mulţi candidaţi cu experienţă în domeniul IT. Majoritatea firmelor caută însă angajaţi din toată ţara, astfel orice persoană interesată de o relocare poate opta pentru una din ofertele disponibile.

Cu o ofertă variată de joburi vin şi companiile din străinătate, interesate să angajeze persoane cu experientă (minim 3-5 ani), cunoscătoare a limbilor engleză, germană sau franceză. European Dynamics recrutează în special pentru Bruxelles şi Stockholm, Network ERP & IT (EMEA) pentru Hamburg, Dortmund şi München, Connido Limited pentru Londra, Fairpromise pentru Nisa, Smart Recruit Solutions Limited pentru Rotterdam, Birmingham şi Amsterdam, BVBA Mactan pentru Bruxelles, IT Search pentru Athlone în Irlanda, ITIS şi ZnanyLekarz pentru Varşovia, Tipico Group pentru Saint Julian's în Malta, Safebridge Cyprus pentru Hamburg şi Limasssol în Cipru, Nuweb Systems pentru Manchester, LEADing Practice ApS pentru Dronningmølle în Danemarca, Analytic Company pentru Hamburg, Hiberus Tecnologias pentru Zaragoza în Spania, Sublime Skinz Labs pentru Paris, Inaxio Consulting pentru Eindhoven şi Mannheim iar Matritel pentru Viena.

Ce salarii primesc IT-iştii

Cu salarii ce încep de la 3.000-4.000 euro pentru cei cu experienţă în PHP şi 4.000-5.000 euro pentru cunoscătorii limbajului Java, respectiv un mediul de lucru dinamic şi multicultural, ofertele acestor companii devin tot mai atractive pentru tinerii programatori români.

Developerii sunt la mare căutare şi în România, companiile autohtone încearcă şi ele să se alinieze la standardele internaţionale în ceea ce priveşte oferta salarială şi beneficiile oferite. Astfel se încearcă crearea unui mediu motivant şi plin de oportunităţi şi pe plan naţional.