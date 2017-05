Avertismentul unui medic român din Marea Britanie, despre vaccinare: „Părinţii să ia o decizie bazată pe evidenţa medicală, nu pe ce spun cei fără pregătire la televizor”

Numărul deceselor produse de rujeolă e în continuă creştere, ajungând la 27. Asta după ce o fetiţă de patru luni a murit în urma complicaţiilor bolii, pe care a luat-o chiar de la mama ei, o minoră de 16 ani dintr-o comună din Dolj, nevaccinată. Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, medicul Felicia Buruiană, care profesează în sistemul medical din Marea Britanie, recunoaşte că vaccinarea este o temă controversată, dar spune că părinţii trebuie să nu mai aplece urechea la dezinformările făcute de diverse persoane fără pregătire medicală. Totodată, specialista afirmă că „vaccinarea este cea mai eficace metodă de a preveni bolile infectoase”, cu toate că sunt situaţii în care acestea au efecte adverse. Mai mult, medicul a explicat care este schema de imunizare pe care se axează medicii din Marea Britanie atunci dar şi ce a stat la baza controverselor legate de vaccinul ROR (rubeolă-rujeolă-oreion), despre care s-a spus, în mod fals, că ar produce autism.

Adevărul: În ce măsură vaccinurile sunt obligatorii în Marea Britanie?

Felicia Buruiană: În Marea Britanie vaccinurile nu sunt obligatorii, se cere consimţământul părinţilor pentru administrarea lor. Majoritatea părinţilor, însă, îşi vaccinează copiii. Toţi, absolut toţi suntem responsabili şi contribuim în mod direct la societatea din viitor. Acţiunile noastre de acum nu au consecinţe până mâine, au consecinţe peste ani, când va fi mult prea târziu pentru a mai putea schimba ceva.

Cât de importantă e informarea părinţilor atunci când imunizarea nu e obligatorie?

Este esenţială. Sfătuiesc părinţii să ia o decizie corectă bazată pe evidenţă medicală. Cel mai bun sfat este cel al expertului în domeniu! Decizia pe care fiecare o ia, indiferent care este ea, trebuie să fie una bine documentată. Vaccinarea rămâne o tema controversată, însă nu putem ignoră faptul că a contribuit în mod substanţial la starea de bine a populaţiei în ţările dezvoltate.

În România sunt părinţi care se tem de efectele adverse ale vaccinurilor.

Absolut orice medicament are beneficii şi potenţiale reacţii adverse, descrise ca frecvente, şi serioase. Orice intervenţie sau act medical are beneficii şi potenţiale riscuri, din nou, descrise drept frecvente şi serioase. În consecinţă, un vaccin poate avea reacţii adverse, dar are, în mod cert, beneficii. Trebuie puse în balanţă beneficiile certe (sănătate populaţiei) şi frecvenţa reacţiilor adverse, plus care sunt acestea, şi ne dăm seama că sunt rare şi nu semnificative.

Cât de sigure sunt vaccinurile administrate în copilărie?

Pe perioada copilăriei vaccinurile sunt în general sigure. Reacţiile adverse sunt, de obicei, minore. Cele mai frecvente reacţii adverse sunt febra, durere la locul injectiei, dureri musculare. Unele persoane pot experimenta reacţii alergice la unul din componentele vaccinului. Vaccinul ROR (rujeolă - oreion - rubeolă) determina foarte rar convulsii febrile. Reacţiile adverse serioase sunt foarte rare. Autismul este motivul fals pe care se bazează aceste campanii antivaccinare agresive şi lipsite de cunoştinţe. Nu s-a demonstrat o corelaţie între autism şi vaccinuri.

Ce a păţit doctorul care a emis această ipoteză? Era din Anglia.

British Medical Journal din 6 ianuarie 2010 a publicat un articol care demonstra că articolul Dr. Wakefield cu privire la legătură între vaccinuri şi autism a fost fraudulos. Există o evidenţă clară a falsificării datelor. Doctorul A J Wakefield, prim-autor al controversatului articol „Hiperplazia nodulară ileala şi limfoidă, colită non-specifică şi deficienţă de dezvoltare a copiilor” publicat în revista de specialitate Lancet din 24 februarie 1998, a fost investigat de către General Medical Council, echivalentul Colegiului Medicilor din România, şi a fost suspendat din activitatea medicală.

Numărul de cazuri de rujeolă a atins pragul de 6.000. Cum vedeţi, în acest context, campaniile antivacciniste din România?

Zilele trecute mi-am vizitat părinţii pentru 6 zile, şi am fost profund întristată să aud la ştiri că în România sunt deja 6000 de cazuri de rujeolă. Această ştire venea pe fondul unei revoltări pe care am avut-o citind mai prin iarnă despre acţiunea înverşunată mediatizată pe mai multe posturi de televiziune cu audienţă naţională, a unei doamne care pleda vehement împotriva vaccinării bebeluşilor, respectiv copiilor. Campania dumneaei nu a început acum, am mai auzit de ea.

Cum ar putea fi luate măsuri?

Am sperat de-a lungul timpului că autorităţile medicale se vor sesiza, că va apărea cineva în mass media care o va contracara cu argumente medicale, că se vor lua măsuri pentru că această persoană care nu are nici cea mai bazică pregătire medicală, să îşi exprime opinia, de altfel, liberă, într-un mediu care nu are impact naţional. La televizor se uită persoane cu diferite niveluri de pregătire, de diferite niveluri sociale, şi probabil că nu puţine au decis să nu mai plătească aceste vaccinuri (pentru că în România, din păcate, se ajunge la plata) găsind această scuză lipsită de orice dovadă ştiinţifică. Sunt supărată şi revoltată că această voce este cea care răsună cel mai tare, iar cei care intenţionează să o contracareze nu se aud nici măcar în şoaptă.

Cât de importantă e vaccinarea în limitele recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii?

Extrem de importantă. Vaccinarea este cea mai eficace metodă de a preveni bolile infectoase. Imunitatea pe cale dobândită este responsabilă de eradicarea variolei, de exemplu, şi de diminuarea considerabilă a cazurilor de rujeolă, poliomielita şi tetanus la scară largă.

În România, mai multe vaccinuri din schema naţională lipsesc. Care este situaţia în Marea Britanie?

În sistemul nostru vaccinurile sunt gratis, ele se administrează la 8 săptămâni, 12 săptămâni, 16 săptămâni, 1 an, 2-7 ani. Inclusiv copiii în anul primii trei ani de şcoală sunt imunizaţi gratuit cu ser din schema naţională. Mai există vaccinuri la 12-13 ani, strict pentru fete şi încă un vaccin care se administrează tuturor copiilor la 14 ani.

Dozele de vaccin, distribuite medicilor de familie

Ultimele cifre furnizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), arată dimensiunea epidemiei de rujeolă, care a atins cote alarmante la nivel european. Nu mai puţin de 6.500 de cazuri au fost diagnosticate de medici şi raportate către Direcţiile de Sănătate Publică în ultimele luni, în contextul în care Italia, a doua ţară europeană cu un număr mare de cazuri, a înregistrat 3.000 de astfel de îmbolnăviri.

Concret, 98% din persoanele care au murit nu erau imunizate împotriva rujeolei, cei mai predispuşi la îmbolnăvire, după cum arată statisticile fiind copiii care au între unu şi patru ani.

Cu privire la necesarul de vaccin, oficialii din Ministerul Sănătăţii au precizat că 118.000 de doze au ajuns la DSP-uri care au început deja să le distribuie la cabinetele medicilor de familie. „Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel naţional se derulează din luna decembrie 2016 o campanie suplimentară de vaccinare cu RRO a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni — 9 ani”, arată Ministerul Sănătăţii.

Din ultimele statistici oficiale reiese că judeţul Timiş se menţine pe prima poziţie în top din perspectiva cazurilor confirmate de rujeolă, 1.065 la număr, urmat de Caraş-Severin, cu 1.045 şi Arad, cu 896 de îmbolnăviri. La coada clasamentului se situează judeţele Maramure, Botoşani şi Vrancea, fiecare cu câte un caz confirmat.

Spoturi audio-video despre importanţa vaccinării

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis să le recomande posturilor de radio şi de televiziune să difuzeze în regim de anunţ de interes public spoturi audio-video despre importanţa şi beneficiile vaccinării antirujeolice a copiilor, cu un mesaje precum: ”Vaccinează-ţi copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o şansă la viaţă sănătoasă!”, alături de îndemnul „Mergi la medicul de familie pentru a-ţi vaccina gratuit copilul!”.