Aduşi din Franţa ca să facă performanţă la Colentina, medicii care au criticat Spitalul sunt judecaţi contradictoriu de colegi

Alţii însă spun că datorită fostului manager şi al chirurgilor care au avut curajul să iasă şi să spună public problemele cu care se confruntă, spitalul a ajuns unul dintre cele mai bune din ţară



Scandalul izbucnit la Spitalul Colentina a împărţit medicii din spital în două tabere. În timp ce o parte din doctori susţin că unitatea sanitară mergea într-o direcţie bună cu doctorul Bogdan Andreescu la cârmă, demis recent de primarul Gabriela Firea, ceilalţi susţin că fostul manager a destabilizat complet spitalul, investind masiv în unele secţii şi lăsându-le în paragină pe cele cu tradiţie. În acest moment, unitatea sanitară este subiectul mai multor controale o parte declanşate de Ministerul Sănătăţii, iar altele comandate de Primăria Capitalei.



„Acest conflict este generat artificial. El este un conflict pe fum, pe nimic. Noul manager al spitalului este instalat de mai puţin de două săptămâni, iar în aceste două săptămâni nu s-a întâmplat nimic. Nu a fost nimeni disponibilizat, nicio secţie nu a fost comasată sau desfiinţată. În conformitate cu legea, mă refer la ordinele Ministerului Sănătăţii din decembrie 2016 şi din ianuarie 2017, orele suplimentare nu pot fi plătite ci se recuperează ca timp. În acest moment, toate secţiile, nu doar secţia de neurochirurgie, lucrează foarte des peste program, pentru că asta este o cerinţă morală a activităţii medicale. Nu poţi întrerupe programul dacă ai un bolnav pe care trebuie să îl rezolvi. Singura secţie care a venit cu un asemenea zgomot a fost secţia de neurochirurgie”, a declarat, pentru „Adevărul”, profesorul Dan Andrei Gheorghe, şeful Clinicii de Cardiologie din Spitalul Colentina.



Investiţii financiare diferenţiate începând din 2008



Potrivit acestuia, spitalul s-a confruntat cu probleme de management grave începând din anul 2008. Lipsa totală de transparenţă, un Consiliu Medical cosmetizat, care nu a fost consultat niciodată şi polarizarea spitalului şi a medicilor în mai multe tabere se numără printre cele mai grave lucruri care s-au întâmplat la Spitalul Colentina. Mai mult, secţiile tradiţionale ar fi fost lăsate în paragină iar banii au fost direcţionaţi către noile secţii care au fost înfiinţate. Concret, acestuia i se pare suspect că pentru dezvoltarea neurochirurgiei din spital s-a cerut un milion de euro doar pentru anul 2017, doleanţă care pare să îi fi deranjat pe mai mulţi şefi de secţii care nici nu visează să primească sume similare pentru a-şi cumpăra echipamente sau pentru a-şi dezvolta infrastructura.



De cealalată parte, un medic primar neurolog, care a preferat să-şi păstreze anonimatul, a arătat, pentru „Adevărul”, că spitalul mergea într-o direcţie bună în ultimii ani, iar secţia de neurochirurgie, în care activează cei doi medici care au ieşit public pentru a-şi spune oful este de mare clasă.



Neurolog: „Totul a plecat de la bani”



„Totul a plecat de la bani”, explică neurologul, precizând că în urmă cu zece ani Spitalul Colentina nu putea oferi servicii de înaltă calificare care să aducă un punctaj mare per act medical. Prin urmare, pentru a ridica rangul spitalului, fostul manager a înfiinţat secţii noi. „Nici nu visam la aşa ceva - urologie, hematologie, pneumologie, neurochirurgie şi o secţie de ATI care să deservească în primul rând neurochurgia dar care să se şi angajeze în cazuri deosebite. Evident că a fost un efort financiar, au fost readuşi acasă cei doi neurochirugi din Franţa şi împreună cu câţiva ortopezi s-a înjghebat un colectiv de neurochirurgie abordând atât cap cât şi coloană. Cei doi neurochirurgi veneau din străinătate, unde au văzut nişte lucruri pe care şi le-au dorit. Şi li s-au satisfăcut doleanţele. Neurochirurgia de la Colentina are inclusiv neuronavigaţie, ceea ce este o chestie extraordinară şi care permite intervenţii chirurgicale de mare măiestrie”, a explicat neurologul.



Specialistul admite că spitalul pierde şi bani în urma unor secţii, dar atrage atenţia că această problemă e una care ţine de sistem. „Conflictul pornit de neurochirurgi se referă la încadrare. Ei nu au personal suficient cu care o operaţie odată pornită să fie continuată. Fostul manager a ajutat, din poziţia sa, pe cel care a vrut, a dat unde a ţipat şi unde a crezut că cel căruia îi dă ştie ce să facă cu banii”, a mai spus medicul.



În ceea ce-i priveşte pe cei doi medici tineri care au ales să facă publice probleme din spital, ei nu au ajuns în faţa Comisiei de Disciplină, dar au fost condamnaţi de toţi colegii lor care au făcut parte din Consiliul Medical. „Pentru prima oară după mulţi ani, s-a dat vot în unanimitate că a fost încălcat Codul etic al Spitalului Colentina după ce unităţii sanitare i-au fost aduse grave prejudicii de imagine”, au explicat sursele citate.



Neurochirurgii Ionuţ Gobej şi Dorin Bică au ajuns în faţa consiliului Medical după ce au decis să vorbească public despre problemele cu care se confruntă în spitalul Colentina de la schimbarea managerului, respectiv lipsa de personal şi faptul că nu mai au voie să opereze după ora 15.00. Gobej şi Bică erau rezidenţi la Paris în 2014, când au fost contactaţi de fostul manager Bogdan Andreescu pentru a realiza o secţie de neurochirurgie.



„I-am spus managerului că vom veni, dar cu condiţia să facem o secţie, dar am pus mai multe condiţii: una, anestezistul să fie în sală la ora 8.00, să ne lase să facem o secţie exact aşa ca la Paris”, au povestit medicii.