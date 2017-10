Vosganian, supărat pe autoconsum: Fiecare ou mâncat de la găina din curte „văduveşte” bugetul de cincizeci de bani! Ne costă miliarde în fiecare an

„Să presupunem că folosim, în demonstraţia noastră, două găini ouătoare. Una dintre ele aparţine unei ferme, cealaltă unui coteţ. Oul fermierului va lua calea pieţei şi va fi vândut, în medie, cu 1 leu (pentru ouăle ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai puţin). Oul gospodarului va trece direct din coteţ în tigaie.

Oul vândut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit şi pe dividende, impozit pe salarii şi contribuţii la asigurările sociale. La asta se adaugă faptul că, la rândul lor, salariile şi profiturile obţinute din producţia fermierului, din prestaţiile angrosistului şi din serviciile supermarketurilor reintră în circuit şi generează iarăşi impozite şi taxe.

În schimb, oul din coteţ, în drumul său spre tigaie, nu produce niciun ban.

La fel în ce priveşte roşiile din brazdele de acasă, magiunul din prunii din grădină, săpunul din grăsimile adunate peste an, pulovărele tricotate din lâna oilor de la stână etc. etc.

Toate acestea, coteţele, brazdele, grădinile, stânele şi atelierele din fundul curţii produc produs intern brut, dar nu produc şi impozite. Producţia din gospodăriile populaţiei ajunge la peste 20% din PIB, fără să producă niciun leu impozit la stat. Doar ceva neglijabil, prin pieţele ţărăneşti.

Locuitorii din Danemarca, Franţa şi din alte ţări care ajung la venituri bugetare în jur de 45% din PIB nu au găini în curte şi nici nu amestecă în ceaun roşiile pentru bulion ori prunele pentru magiun.

Faptul că avem o atât de puternică înclinaţie spre autoconsum, şi nu doar în ce priveşte alimentele, ne costă în fiecare an venituri bugetare de multe miliarde de lei“, a scris Vosganian pe Facebook.

Postarea lui Vosganian a stârnit un val de critici pe Facebook. „La ce v-ati mai gandit ! Ati vrea acum sa puneti impozite si pe ouale din gospodaria omului ! Rusine ! Nu va mai ajung banii pentru salarii si pensii "speciale" si nu stiti ce sa mai impozitati!“, a comentat Marius Buesteanu.

Ulterior, Vosganian a revenit cu o postare ironică. „Am dat exemplul ouălor nu ca să impozitez coteţele (eu, cât am fost ministru, am redus impozite, nu am crescut sau nu am inventat niciodată un impozit sau o taxă) ci ca să fiu mai bine înţeles. Cred, însă, că am fost prea... abstract. Reacţiile pe care le-am primit arată că şi la nivelul mentalităţilor mai avem mult autoconsum“, a spus fostul ministru.