VIDEO Limbaj de mahala în PSD. Codrin Ştefănescu: „Efectiv mă doare în c... de ce spune Victor Ponta“

„Efectiv mă doare în c... de ce spune Victor Ponta. Nu are nici o importanţă ce spune Victor Ponta. Noi aici vorbim despre lucruri serioase la PSD. Şi vă spun care este sentimentul nostru astăzi acum şi al colegilor noştri din ţară că statul paralel continuă sa ne vâneze. Aseară le-am rugat pe cele două colege de-ale noastre să nu demisioneze. Decizii de acest gen au luat mulţi dintre ai noştri crezând că dacă fac un pas în lateral, vânătoarea de la DNA va înceta şi au crezut astfel că nu va mai fi presiune pe partid iar vânătaoarea de la DNA va înceta, dar s-au înşelat. S-a înşelat şi Radu Mazăre, Gheorghe Nichita, Costică Niţă de la Braşov şi vă mai dau cred 100 de exemple. Asta le-am spus ieri. Colegele noastre am înţeles că este presiune pe voi dar nu trebuie să demisionaţi că nu rezolvaţi nimic nici pentru voi nici pentru partid. Noi trebuie să rezolvăm problema asta altfel. Să aducem democraţia în România şi să oprim aceste abuzuri”, a declarat Codrin Ştefănescu la Antena 3.

Fostul lider PSD Victor Ponta a afirmat, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD în care Sevil Shhiadeh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc au demisionat, că premierul Mihai Tudose a reuşit să scape de cei mai importanţi soldaţi ai „Cartelului de la Teldrum“, rămânând totuşi „ultima redută“, Carmen Dan şi că dacă în locul acestora nu vor fi puse „alte slugi credincioase ale lui Dragnea“, atunci schimbarea este importantă.