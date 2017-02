Victor Ponta, trimitere la fascism: Referendumul solicitat de Iohannis este un instrument total nedemocratic. Nu voi fi complice prin votul meu

„Am postat mai jos un link despre o situatie din istorie care seamana foarte mult cu ce se intampla azi in Romania. O buna sursa de inspiratie pt Dl Klaus Iohannis- in 1934 in Italia Alegerile Generale pt Parlament s-au facut prin Referendum! Ca sa fie foarte clar - Referendumul solicitat de Dl Iohannis este ( din punctul meu de vedere) un instrument de lupta politica total nedemocratic si toxic in contextul actual al Romaniei! Eu nu pot sa uit ca am votat la Referendumul din 2012 si votul meu a fost batjocorit de Sistemul lui Basescu ( acum devenit Sistemul lui Iohannis) si de tot felul de "deontologi" si "iubitori de Stat de Drept" din tara si din strainatate/ sigur ca acum exact aceleasi persoane si "structuri" vor face campanie pt Referendumul lui Iohannis- nu pot sa ii opresc dar macar nu voi fi complicele lor prin votul meu!“, a scris Ponta pe Facebook, cu trimitere către acest link.

Parlamentul va vota azi dacă e de acord cu preşedintelui Klaus Iohannis pentru declanşarea referendumului pe tema luptei anticorupţie. Comisiile de specialitate s-au pronunţat deja în favoarea consultării populare pe care şeful statului a decis să o organizeze după ce Guvernul a încercat modificarea codurilor penale. Dacă Parlamentul nu respectă termenul de 20 de zile calendaristice - care expiră azi- pe care le are la dispoziţie pentru a-şi da avizul, preşedintele poate emite decretul de organizare a referendumului şi fără acest aviz.