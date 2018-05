Ponta: Darius Vâlcov mi-a propus, când eram premier, să luăm banii de la Pilonul 2. Adică să furi bani de la cei tineri ca să-i păcăleşti pe cei bătrâni să te voteze

Adevărul: Aţi avut un eveniment, „Agenda politică 2018-2024“, în care lumea a urmărit mai ales racolările făcute de Pro România. Ce urmează?

Nu sunt racolări, că noi suntem în Opoziţie. Cei care pleacă de la PSD pleacă de la Putere. Toţi şi-au pierdut funcţiile în comisii. Când din Opozţie, de la domnul Băsescu, eşti trimis la PSD, primeşti funcţii. Programul de guvernare este contrazis de ce se întâmplă. N-a zis nimeni în 2016 că o să înceapă acea terorizantă revoluţie fiscală, un dezastru. Tot mediul de afaceri a spus că e foarte bun Codul Fiscal din 2015, lăsaţi-l aşa.

N-a zis nimeni că o să ni se ia banii de la Pilonul 2 de pensii. Au bălmăjit-o câteva luni, până când au dat-o pe faţă. Mie mi s-a propus de către Darius Vâlcov când eram premier să luăm banii de la Pilonul 2. I-am zis atunci: adică tu furi banii de la cei tineri ca să-i păcălesc pe cei bătrâni să mă voteze. Am zis că nu fac niciodată aşa ceva.

E o lege foarte bună adoptată, culmea, de domnul Tăriceanu. De la stat nu mai sunt atâţia bani de pensii, aşa că haideţi să punem în două coşuri. Au mai zis că modifică legile Justiţiei ca să oprească abuzurile, dar n-au zis că vor să-i ia pe judecători de la preşedinte şi să-i ducă la Parlament

Mi-ar fi fost ruşine să fiu domnul Drganea şi să zic că susţin familia tradiţională. Dar probabil că vrea să faci ce zice popa, nu ce face popa. Acum doi ani umblau cu poza lui Ponta şi cu programul lui Ponta. Când am devenit securist. Domnul Dragnea, când eram în statul paralel? Când mergeam amândoi să jucăm tenis?

N-o să mă dezic niciodată de anii de la PSD, dar am rămas negativ cu chestia cu baronii. Dragnea dirija baronii locali, care împărţeau în judeţele lor ce împarte acum Dragnea în România: bani, funcţii şi ameninţări. Am avut discuţii cu oameni din PSD cărora le-am spus să rămână acolo, că nu suntem compatibili. Nu vrem baroni.

Fostul premier MIhai Tudose e în discuţii cu Pro România?

Am vorbit cu mulţi lideri PSD. Le-am spus să se gândească că Guvernul Năstase şi Guvernul Ponta au guvernat bine, nu vorbim de alte păcate. Acum vorbim de cel mai slab premier şi Guvern. O să ne facem de râs. Le-am zis să găsească un premier care să ştie limbi străine, să impresionăm. Dacă stăm cu Dăncilă şi trupa la anul ne vom face de râs. Eu nu aş fi votat PSD dacă ştiam că o pune pe Dîăncilă premier. Le-am spus să se trezească pentru că altfel vor şi vom plăti un preţ foarte mare.

S-a vorbit că sunteţi un om al statului paralele, că sunteţi un om apropiat de Gabriel Oprea, că sunteţi apropiat de fostul şef al SRI, George Maior. De ce acest discurs?

Genul ăsta de propagandă se adresează celor cu neuroni puţini. Ce stat paralel pot eu să fac cu Maior la Washington? Domnul Oprea are nişte dosare, iar până să aibă o decizie de achitare nu mai face politică. M-am văzut cu Oprea la un eveniment privat, la care erau mulţi PSD-işti. Toată puterea este în mâna unui grupa paralel: domnul Dragnea, domnul Vâlcov, care conduce guvernul, deşi nu are nicio funcţie, doamna Shhaideh.

Dacă vrei să rezolvi ceva la guvern, mergi la domnul Vâlcov. Este un stat paralel legat de judeţul Teleorman şi de afacere Teldrum care conduc PSD, Guvernul şi Parlamentul. Nu există un om în grupul PSD cu care poţi să discuţi. Toţi spun: stai să-l întreb pe Dragnea sau pe Marian Neacşu, care nici măcar nu e parlamentar. E un stat paralel din care nu fac parte, dar care conduce România.

Se invocă faptul că aţi numit-o pe Laura Codruţa Kovesi?

Se invocă de cei care ţin cu PSD, şi de cei care ţin cu Kovesi. Am luat decizii bune şi proaste ca premier. Doamna Kovesi mi-a fost recunoscătoare, mi-a făcut un dosar care s-a soldat cu achitare. Şi pe domnul Drganea tot eu l-am numit. Anii aceştia de deşert m-au învăţat multe.

De ce au trecut PMP-iştii la PSD?

UNPR-iştii au trecut la Dragnea. Da, Traian Băsescu. Băsescu are o bătălie personală, dosarele doamnei Udrea. Din acest motiv a ajuns aliat cu domnul Drganea, care are dosarele lui. Pentru domnul Băsescu abuzurile înseamnă dosarele doamnei Udrea şi atât, iar pentru domnul Dragnea abuzurile înseamnă dosarele lui şi atât. Nu se schimbă raportul din Parlament. Dragnea are o rezervă de 30 de voturi, adică UDMR. Dragnea are o slăbiciune în interiorul PSD şi importă soldaţi din străinătate. Aştia de la Putere care vin la opoziţie sunt trădători, dar cei care vin la PSD sunt patrioţi? Am jurat credinţă lui Dragnea?

Votaţi moţiunea de cenzură a lui Ludovic Orban?

La prima moţiune de cenzură Pro România o să voteze pentru cu o singură variantă: dacă există un grup din PSD care va spune că va veni cu oameni mai buni. O moţiune care să o dea jos pe Dăncilă şi să vină Orban nu o vom vota. Domnul Orban nu mi-a dovedit că e pregătit ca alternativă pentru Dăncilă.

În 2012, am condus o moţiune de cenzură împotriva guvernului de atunci. Aveam guvern, aveam miniştri pregătiţi. Dacă PNL va spune: votaţi moţiunea să cadă guvernul, noi vom spune nu. Numai dacă există un grup important de parlamentari PSD care să formeze un nou guvern pentru a-i impresiona pe europeni, să aratăm că avem o elită politică la nivel european.

Ştiţi când s-a produs definitiv ruptura? Când am anunţat în campanie că-l pun pe Tăriceanu premier. A venit la mine cu Ghiţă cu o falcă în cer şi cu una în pământ. Dragnea are mentalitatea de Teleorman: nu creşte iarba, dacă nu vrea Dragnea.

De ce e atât de important Darius Vâlcov în PSD?

Domnul Drganea nu înţelege deloc economie, este analfabet în zona economică. Domnul Vâlcov e legat de Dragnea: „Darius, dacă vii şi mă ajuţi la ceva ce eu nu ştiu, dau amnistie şi graţiere şi scapi“. L-a dus cu vorba. Domnul Teodrovici are un birou frumos, are secretare drăguţe, dar nu decide nimic. Domnul Vâlcov decide. Domnul Vâlcov analizează miniştrii. Este de la o mare societate de audit? Faimoşii bani pe care îi împarte guvernul sunt daţi de doamna Shhaideh, care are necazul cu dosarul Belina. Shhaideh a semnat nişte hâetii, nici nu ştie unde e Belina. E victimă într-un fel. Stănescu de la Olt este cel în judeţul cîăruia asfalta numit firma Teldrum.

Cine e în statul paralel?

Nu cred că Dragnea poate să pronunţe numele luI Coldea, pentru că au o relaţia foarte apropiată. Coldea are doar funcţia de prieten al lui Dragnea. Ponta cu 10 parlamentari şi Oprea de la tribunal nu pot fi statul paralel. Cei din PSD sunt îndoctrinaţi. Suntem ca în Orwell. În fiecare zi au ora de ură.

De un an şi jumătate de ce nu au modificat nicio lege ca să oprească abuzurile? Dragnea de un an şi jumătate îşi tot negociază dosarul lui. E o negociere personală a luI Dragnea, care sper să înceteze şi să ne întorcem la normalitate. Sunt abuzuri? Da. Hai să le discutăm.

Aţi discutat într-un interviu despre momentul „Marţea neagră“ şi Florin Iordache, desemnat să modifice legile. Cine e Iordache?

Acum e un personaj important. A plecat din Guvern pe nedrept, pentru că Dragnea a spus că nu ştia de OUG 13, ceea ce l-a făcut să râdă şi pe portarul de la Kiseleff. Domnul Iordache face parte din pionii care negociază dosarul Teldrum, ujn dosar important. Cine a blocat atâţi ani dosarul Teldrum? Trebuie să o întrebaţi pe Kovesi. Eu am informaţii. A fost Băsescu? A fost cineva de la SRI?

E un tip de negociere în spatele uşilor închise. În birou la Vali Zgonea a fost un grup de PNL-işti şi PSD-işti. De la PNL era Scutaru, de la PSD era Iordache. Domnul Iordache e cel care scrie, care implementează deciziile politice.

Cum vedeţi modificările făcute la Codurile Penale?

Faptul că s-a făcut o secţie specială pentru judecători, e un lucru bun. Alte modificări nu mi s-au părut în regulă. Dar îi luam numirile domnului Iohannis? Da, sunt de acord. Dar i le dăm lui Drganea? Nu, sunt de acord.

Vă mai întâlniţi cu Adrian Năstase?