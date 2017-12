Opoziţia reacţionează la incidentele din Piaţa Victoriei: Doamna primar, vina pentru ce se întâmplă vă aparţine direct! Piaţa Victoriei nu este Piaţa Dragnea!

„Sunteţi mulţumită doamnă primar Firea? Aşa v-aţi dorit să debuteze sărbătorile de iarnă în Bucureşti? Acesta este spiritul Crăciunului? Cu garduri? Cu jandarmi? Cu violenţă?

Noi v-am spus şi v-am cerut insistent să nu puneţi târgul acolo! Nu e locul lui acolo. Tot ceea ce s-a întâmplat era previzibil. Provocarea vă aparţine, vina pentru orice se va întâmpla acolo vă aparţine direct“, a scris Ciprian Ciucu pe profilul său de Facebook.





Şi Traian Băsescu a comentat cu privire la incidentele din Piaţa Victoriei. „Doamnă Primar General Gabriela Vrânceanu Firea, decizia ilegală de a organiza un târg în Piaţa Victoriei este una ticăloasă şi vreau să cred că ticăloşia nu este principala dumneavoastră coordonată în modul de a vă exercita mandatul de Primar General. Anulaţi imediat decizia evident ilegală şi lăsaţi cetăţenii să se manifeste, dacă vor dori să facă acest lucru, într-un spaţiu care anul acesta a devenit un loc obişnuit al protestelor paşnice“, a scris pe Facebook fostul şef al statului, Traian Băsescu.





„Este simplu, doamna Firea. RENUNTATI LA IDEEA STUPIDA DE A ORGANIZA UN TARG IN PIATA VICTORIEI! Niciun primar general nu a organizat vreodata un targ in aceasta locatie. Pentru ca este total nepotrivita pentru un targ, din multe motive. Este limpede pentru toata lumea ca scopul acestui pseudotarg este unul singur, acela de a le rapi cetatenilor romani dreptul de a protesta in Piata Victoriei, locul celor mai frumoase manifestatii publice.Daca va incapatanati sa ii faceti jocul lui Dragnea veti fi personal responsabila de tot ce se va intampla in Piata Victoriei de acum incolo. TINETI MINTE: Piata Victoriei nu este PIATA DRAGNEA. Ci este spatiul public in care se exprima o mare parte din societate, cea care nu inghite pe nemestecate toate minciunile si abuzurile PSD si care vrea altceva mai bun pentru Romania“, a afirmat pe aceeaşi reţea de socializare preşedintele PNL Ludovic Orban.





Violenţele s-au iscat după ce jandarmii i-au cerut unui protestar să-i însoţească la secţie iar acesta a refuzat. Protestarii strigă „Fără violenţă“. Forţele de ordine au reţinut câteva persoane. Manifestanţii din Piaţa Victoriei au scandat: „Vrem spitale, nu târguri penale“, „Firea, nu uita, asta nu e piaţa ta“, „Nu vrem târg şi festival, vrem pe Dragnea-n tribunal!