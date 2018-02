Udrea, despre scandalul DNA: Toată lumea a aşteptat să vadă ce zic americanii

„Toţi au aşteptat un semnal. Nimeni nu a reacţionat în primele zile. Nici măcar doamna Kovesi. Toată lumea a aşteptat să vadă ce spune americanul. Ce spun cei care susţin abuzurile din România şi sunt de partea acestui sistem la crearea căruia au participat. Cum s-a dat semnalul, cum au venit toţi să se replieze. Părea că se va merge către sancţionarea celor care au făcut acele ilegalităţi, dar toţi s-au repliat“, a declarat sâmbătă fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea la Antena 3.

Despre declaraţiile Laurei Codruţa Kovesi:

„Au venit oameni cu probe, demonstraţii în direct de cum se falsifică probele de către DNA şi nu se schimbă nimic. Mă interesează cum răspund procurorii care folosesc un inculpat pentru a falsifica probe. Iar replica «eu nu răspund unui inculpat» nu merge, pentru că pe denunţurile inculpaţilor sunt arestaţi şi condamnaţi oameni. Nu poţi să iei în serios un inculpat când îţi convine ţie şi îţi face denunţul pe care-l vrei, dar să nu-l iei în serios şi să nu-i răspunzi când inculpatul acela te acuză de ceva. Asta este o ipocrizie

Doamna Kovesi face ce crede dânsa ca să se apere. Problema e că o întreagă clasă politică, o generaţie de lideri e la pământ şi nu e în stare să pună ordine în ţara aceea. Acum există probe şi la ce folosesc? La nimic! Eu sunt un singur om. Ce mi se întâmplă mie nu afectează soarta nimănui“, a declarat Udrea.

De ce a plecat în Costa Rica

„De obicei nu dau socoteală de ce plec din ţară, dar când lucrurile par ascunse dau naştere la tot felul de scenarii. Sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare o voi face pe cea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă. Voi avea doi băieţi dacă mă ajută Dumnezeu. Am gemeni, sarcina evoluează bine Am un psihic puternic. Am prieteni aici, voi mai sta în Costa Rica“.

Ce face dacă o sentinţă o gaseşte în afara ţării