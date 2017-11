Tudose&PSD, în război cu „exploatatorii capitalişti“

„Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani, susţinut de conducere, care doreau autostrăzi, compania externalizând profitul. Superb! Nu mai merge", a declarat miercuri premierul Mihai Tudose, în deschiderea şedinţei de guvern în care au fost aprobate noile măsuri fiscale, care includ transferul contributţilor de la angajator la angajaţi. Compania la care referea Tudose era Dacia Renault, companie ai cărei angajaţi au protestat marţi faţă de revoluţia fiscală anunţată de Guvern.

După ce ministrul de Finanţe şi cel al Muncii au prezentat „beneficiile“ modificărilor fiscale ale Guvernului PSD, premierul Mihai Tudose a spus că tocmai a aflat că sunt nişte sucursale de bănci care le-au dat liber angajaţilor pentru a merge la protest. „Dacă băncile sunt nervoase, pe chestia asta eu vă felicit. Poate plătesc şi profit”, a adăugat premierul.

„Premierul cash“

De altfel, nu e pentru prima oară când Tudose arată că are o încredere aproape de zero în bănci. „Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită“, a spus Mihai Tudose întrebat de ce nu are niciun cont bancar, la sfârşitul lunii august. De altfel, în ultima declaraţie de avere a premierului Tudose, datată 4 iulie 2017, acesta preciza că anul trecut a încasat 70.318 lei şi că nu are conturi sau depozite bancare.

Tot vara trecută, liderul PSD, Liviu Dragnea, se arăta nemulţumit de faptul că multinaţionalele declaraă un profit impozitabil mult prea mic, spre deosebire de firmele româneşti. „Cele care au o cifră de afaceri de 580 de miliarde de lei raportează doar 9 miliarde profit impozabil, celelate, româneşti, care au 550 de miliarde de lei cifră de afaceri raportează 27 de miliarde de lei profit impozabil, de 3 ori mai mult. În condiţiile în care un asemenea grup de companii, cu o asemenea cifră de afaceri, raportează doar atâta profit impozabil, acolo există nişte cauze”, afirma Dragnea vara trecută.

„Cei mai mari duşmani“

O altă problemă a celor din PSD a fost reprezentată şi de românii care muncesc în instituţiile de la Bruxelles şi care ar fi devenit acolo, „cei mai mari duşmani“ ai guvernării, deşi unii au fost trimişi să lucreze pentru România. „Că sunt activi, şi ce informaţii bune au ei şi cum ajută ei Uniunea Europeană să funcţioneze, ca nu cumva să nu fie UE vigilentă când noi furăm zahăr din ceai pe aici. Alţii o fac din răutate sau dintr-o luptă din asta politică lipsită de orice logică. Nu ştiu ce-i mână pe ei în luptă, dar am ajuns ca la Bruxelles cei mai mari duşmani ai României să fie români“, declara Tudose la sfârşitul verii.

