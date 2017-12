Tudose, un nou atac la BNR: M-am săturat ca nişte oameni de pe acolo să arunce în aer tot felul de lucruri publice

Întrebat, într-un interviu difuzat sâmbătă la Antena 3, dacă va avea o întrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, premierul Mihai Tudose a răspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o să-i dau curs după ce se termină acest an. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Băncii Naţionale a României, fiindcă, repet, este Banca Naţională a României, nu a cuiva. Şi pe baza acestor analize, tot în ianuarie, o să avem şi o întâlnire şi o să vă fac şi public imediat concluziile, fiindcă eu m-am cam săturat ca nişte oameni de pe acolo să tot arunce în aer tot felul de lucruri publice şi când îi întrebi - (spun că - n.r.) au vorbit în nume personal. Păi, du-te, frate, acasă, dacă tot eşti persoană fizică!".







Totodată, şeful Executivului a spus că BNR "poate să intervină" pe piaţă, atunci când este necesar.





"Eu vreau să-şi facă treaba ca Bancă Naţională a României, a României, repet. Nu este banca naţională a băncilor din România", a mai afirmat premierul Tudose.