Meleşcanu, chemat azi în Parlament pentru a da explicaţii cu privire la Memorandumul privind mutarea Ambasadei României la Ierusalim

Meleşcanu este chemat la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 16.00.





Ministrul de Externe a fost audiat în 9 mai în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, unde a dat explicaţii în legătură cu Memorandumul aprobat de Guvern privind mutarea Ambasadei României din Israel. El a spus că este vorba despre aprobarea Guvernului doar pentru efectuarea unei analize, în care sunt implicate toate ambasadele României, în special cele din Orientul Mijlociu şi din lumea arabă. De asemenea, ministrul a precizat că nu este un document secret, dar are în el informaţii care nu sunt publice.





„Nu este un document secret, scrie pe el că are informaţii care nu sunt publice, deci s-a discutat la confidenţiale”, a precizat ministrul de Externe despre caracterului Memorandumului.





Teodor Meleşcanu a spus că, deşi nu l-a semnat, pentru că era în vizită în Libia, este asumat de el şi este o iniţiativă MAE.





El a menţionat că, urmare apobării a acestui memorandum, a avut o primă întâlnire ministerială cu mai multe segmente ale Guvernului şi a administraţiei române - cu ministrul Apărării, cu ministrul de Interne, cu SRI şi cu SIE, în care i-a rugat să le prezinte care sunt avantajele unei asemenea soluţii, care sunt vulnerabilităţile.





„Am invitat şi Administraţia prezidenţială la această consultare, care a considerat că se va implica după ce se va ajunge la elaborarea unui material care să poată fi prezentat la nivelul preşedintelui”, a precizat Meleşcanu.





Meleşcanu a mai spus că o decizie de mutare a ambasadei la Ierusalim ar putea afecta candidatura României la Consiliul de Securitate al ONU, dar că decidenţii politici vor hotărî în privinţa ambasadei României din Israel, iar dacă vor fi decizii diferite se poate ajunge la Curtea Constituţională.





El mai spunea că a cerut de la toate ministerele poziţii cu privire la mutarea ambasadei, astfel că se fac analize pe acest subiect. “Noi am cerut de la toţi, în primul rând, poziţii scrise pe această temă, toate ministerele. Am abordat problemele de securitate, acum lucrăm în MAE la problemele juridice pe care le implică o asemenea decizie şi am solicitat de la ministerele cu activităţi economice o evaluare şi din partea lor, după care ne vom întâlni şi vom face materialul ca atare”, a mai susţinut Teodor Meleşcanu.





În 20 mai, ministrul de Externe spunea că analiza privind oportunitatea mutării ambasadei va fi finalizată în cel mult o lună. El a admis că, din punct de vedere al securităţii, există riscuri.





Vicepremierul Paul Stănescu dădea de înţeles la sfârşitul lunii trecute că Memorandumul adoptat de Guvern ar putea deveni public, propunerea în acest sens fiind discutată în Biroul Permanent Naţional al PSD.





„Am discutat, într-adevăr, în Biroul Naţional Permanent. Domnul preşedinte Dragnea a pus această problemă s-o studiem. Şi, dacă se poate face, cred că ar fi bine să ştie tot poporul ce discutăm în Guvern, că nu e nicio problemă, n-avem secrete. Vorbim de România, nu de persoane sau de grupuri politice”, a declarat atunci vicepremierul Paul Stănescu pentru Digi24.





Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, declara în 24 mai, după o discuţie cu liderul PSD, Liviu Dragnea, că nu sprijină desecretizarea Memorandumului, dar decizia în această privinţă îi aparţine prim-ministrului.





În 17 mai, Ludovic Orban a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea. Liderul PNL o acuză pe Dăncilă de "înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului", în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ludovic Orban o acuză pe Viorica Dăncilă că ar fi făcut publice informaţii confidenţiale şi i-ar fi prezentat preşedintelui României informaţii false în legătură cu Memorandumul adoptat de guvern pe tema mutării Ambasadei României în Israel.





Plângerea a fost declinată către DIICOT.