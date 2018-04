STENOGRAMĂ Tensiuni între PSD şi PNL în şedinţa conducerii Camerei Deputaţilor din cauza modificării Legii privind organizarea referendumului

Principalii lideri care s-au contrat în şedinţa Biroului Permanent de la începutul lunii aprilie au fost Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al Comisiei speciale pentru legile Justiţiei, şi Raluca Turcan, liderul deputaţilor PNL.

Redăm aici stenograma şedinţei de la începtul luni aprilie:

Florin Iordache: Bună ziua, stimaţi colegi. Vă propun să începem şedinţa de Birou permanent. Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt intervenţii? Nu. Aprobat. La ordinea de zi pentru şedinţele Camerei. Domnul lider Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Înainte de toate, daţi-mi voie să le urez tuturor colegilor care au sărbătorit în acest week-end Sfintele sărbători de Paşti toate cele bune din partea Grupului PSD, iar tuturor celorlalţi o săptămână uşoară, pentru că este Săptămâna Patimilor. Şi vă propun, stimaţi colegi, să suplimentăm sau să fiţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu PLx nr. 240/2017, sub rezerva primirii raportului, şi vă propun să fie înscrise pe ordinea de zi pe poziţia 5.

Florin Iordache: Da. Intervenţii, dacă sunt. Dacă nu

Cristian-Gabriel Seidler: Dacă ne puteţi spune şi despre ce e vorba, vă rog. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu: Este vorba de reexaminarea Preşedintelui privind Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Florin Iordache: Ok. Dacă sunt intervenţii, supun votului dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi la poziţia 5 cu acest proiect de lege. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Cu un vot împotrivă, a fost adoptat (...) Stimate coleg, săptămâna trecută am participat la lucrările Comisiei juridice de joi şi, din cauza lipsei de cvorum, o serie de proiecte, printre care şi acesta care vizează Legea referendumului, nu au putut fi aprobate şi dezbătute. Şi, în aceste condiţii, unul din argumentele pentru care solicită ei este ca acele proiecte care au fost decât discutate să fie astăzi votate şi rapoartele să ne ajungă; unul dintre ele chiar l-aţi sau a fost aprobat – imediat vă dau cuvântul – unul dintre ele chiar a fost aprobat sub rezerva primirii raportului. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui: Domnul preşedinte, atunci haideţi să fim oneşti cu noi înşine şi să spunem lucrurilor pe nume. Vă doriţi să treceţi pe repede înainte legea aceasta a referendumului, nu era pe ordinea de zi, aţi pus-o pe locul I şi convocaţi într-un mod care, susţinem noi, contravine drepturilor constituţionale ale deputaţilor, adică de participare la şedinţele Parlamentului, şi Comisie şi plen, doar ca să treceţi legea aceasta pe repede înainte.

Florin Iordache: Da. Din păcate, nu acesta este argumentul, v-am spus, din cauza faptului că săptămâna trecută proiectele pe care le-am avut în dezbatere nu au fost adoptate, atâta timp cât potrivit Regulamentului şi articolului 53 din Regulament, atunci când o comisie permanentă ne solicită prin preşedintele său, Biroul permanent poate aproba sau poate respinge, eu voi supune, imediat vă dau cuvântul doamnă, v-am văzut, eu voi supune potrivit Regulamentului această solicitare a Comisiei. Vă rog ultima intervenţie, Grupul PNL.

Raluca Turcan: Întrebarea era, şi dacă se poate să argumentaţi puţin, de ce există aşa mare grabă în dezbaterea acestei legi privind organizarea referendumului. Pentru că am mai avut solicitare de examinare

Florin Iordache: Vă răspund doamnă.

Raluca Turcan: Şi care au stat la sertar, ani întregi. Acum este o solicitare de reexaminare pe o lege care oricum a fost trecută fără să se justifice urgenţa. Aşa că, vă rog argumente! O dată, de ce este aşa o mare urgenţă, legea de modificare a organizării referendumului, şi doi, de ce totuşi, această Comisie trebuie să lucreze special pe această lege?

Florin Iordache: Da. Din punct de vedere politic, vă dau argumente ca să vedeţi ce spuneţi mâine în plen, dacă tot ne acuzaţi. Deci, din punct de vedere politic, noi ne-am asumat că acel referendum care vizează modificarea Constituţiei cu sintagma ”Familie”, noi ne-am asumat-o ca şi partid, că ne dorim organizarea unui referendum pentru ca în primăvara acestui an să organizăm referendum. De aceea este necesar în primul rând să modificăm legea referendumului, care precizează un lucru, că în 30 de zile după ce cea de-a doua Cameră aprobă legea în forma care deja a trecut, să poată organiza referendumul. Deci nu putem declanşa, vă dau cuvântul, v-am dat argumente ca să ştiţi de ce ne criticaţi.nDeci, trebuie să modificăm întâi Legea 3, şi după ce modificăm Legea 3, putem merge mai departe în Senat să propunem modificarea Constituţiei. Vă rog.

Raluca Turcan: Ca parlamentar cu experienţă şi vechime puteţi să spuneţi de asemenea pentru stenogramă, ce v-a împiedicat să organizaţi referendumul în condiţiile în care aveţi o majoritate atât de confortabilă şi PNL a zis că votează organizarea acestui referendum.

Florin Iordache: Da. Da, mâine dimineaţă la dezbateri putem discuta.

Raluca Turcan: Da de ce nu răspundeţi? Dacă mi-aţi spus că îmi daţi argumente deja pentru ce voi spune eu mâine nu le ...

Florin Iordache: Nu doamnă, v-am dat destule argumente, aţi văzut că indiferent ce argumente vă dăm, dumneavoastră sunteţi setată, aşa că ...

Raluca Turcan: Păi daţi-le acum, pentru stenogramă.

Florin Iordache: Îmi pare rău, v-am dat destule argumente. Bun, mai departe domnul Movilă şi trecem mai departe.