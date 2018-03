Senatul a desfiinţat Academia de Ştiinţe ale Securităţii fondată de Gabriel Oprea. Băsescu: Această academie e doar o sinecură

„Am lansat această iniţiativă legislativlă costatând inutilitatea unei instituţii care nu are decât un statut de Academie clientelară. Are un nume extrem de pompos şi, mai ales, că a făcut din nişte oameni care au urmat cursurile acestei academii, fie ei şi profesori universitari, toţi au devenit nişte academicieni. Ca argument pentru desfiinţare: valoarea ştiinţifică este zero prin calitatea academicienilor acestei instituţii. Vreau să vă dau un element: există un indice de consacrare academică care se numeşte Indicele Hirsch. Vreau să ştiţi că acest indice a fost adoptat şi de instituţiile româneşti. Situaţia la ASSN – pentru domnul academician Ţegonea Petru – indicele H este 0. Pentru domnul Mihalache Sorin Dan, academicianul nostru de la Londra – indicele H este 0. Cel mai mare indice dintre cei 21 de academicieni îl are Curaj Adrian, fost ministru al Educaţiei, are indice 8, dar niciun element ştiinţific din lucrările care la-u dus la indice 8 nu este legat de ştiinţele securităţii naţionale. Ca să nu existe dubii, vreau să ştiţi că cercetători internaţionali în domeniul studiilor de securitate, ca domnul Paul Brockmann, are indice 141 “, a afirmat Traian Băsescu, iniţiatorul legii.

Fostul şef de stat a subliniat că academia ar fi, de fapt, doar o sinecură pentru „clienţii din sistemul militar“ „Această Academie este doar o sinecură, care prin relaţii îşi propulsează generalii în învăţământul civil. România are suficient învăţământ militar, ca să ne mai trebuiască şi poluarea învăţământului civil, care orium este plin de plagiate. Fac un apel la dumneavoastră, prin vot să desfiinţăm o sinecură pentru nişte clienţi ai sistemului de învăţământ militar”, a mai spus fostul şef de stat.