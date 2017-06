Se întoarce OUG 13? Iordache vrea ordonanţă de urgenţă pe abuzul în serviciu: „Pragul poate rămâne 200.000 de lei sau se poate mări la 400.000 de lei“

”Se poate menţine pragul de 200.000 de lei sau se poate mări, chiar 400.000. Au fost discuţii în acel moment cu specialiştii, acest 200.000 nu e întâmplãtor. Noi am plecat de la suma de 2 milioane, suma maximă, care este prevăzută în Codul penal şi am zis 10% din acea sumă maximă să reprezinte un prag minim. Aşteptăm şi noi proiectul care este la Ministerul Justiţiei şi în funcţie de ce prag sau ce consultări vor face şi dumnealor..., dar clar este că trebuie stabilit un prag”, a declarat Florin Iordache, iniţiatorul OUG 13.

Fostul ministru al Justiţiei susţine că impunerea unui prag înseamnă respectarea deciziei Curţii Constituţionale.



”Încă de anul trecut, în iunie 2016, decizia 405 chiar asta spune cu mărimea prejudiciului şi aşa mai departe, acum se accentuează şi o să se vadă şi în motivarea CCR că se precizează foarte clar. Tocmai de aceea Curtea acum a spus că este inacceptabilă această cerere pentru că s-a stabilit acum un an, nu putem repeta de fiecare dată, când la Curte s-a stabilit o dată”, a mai spus el.



Întrebat cum vede stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu astfel încât să nu mai existe suspiciuni că sunt favorizate anumite persoane, precum liderul PSD Liviu Dragnea, Iordache a spus că pragul trebuie să fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale degeaba.



”Pragul ăsta nu se stabileşte pentru o persoană anume, dar tocmai Curtea, dacă vă uitaţi în considerente, că acest prag trebuie să fie suficient de mare pentru a nu mai face dosare penale degeaba, pentru că aici discutăm dacă există o faptă penală sau nu există faptă penală şi prin mărimea acestui prag stabilim foarte clar dacă există un dosar penal sau nu există dosar penal. Partea civilă cu recuperarea prejudiciului oricum se face. Şi atunci chestiunile sunt foarte clare la nivelul administraţiilor locale (...) Curtea Constituţională a stabilit. Şi atunci mărimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie să fie minim 200.000”, a mai spus Iordache.



Întrebat pe ce se bazează când spune că pragul ar putea fi chiar 400.000 de lei, Florin Iordache a evitat un răspuns clar. ”Uitaţi-vă în Codul penal, acolo se precizează foarte clar prejudiciul de două milioane de lei şi noi atunci când am stabilit pragul pornind de la articolul din Codul penal care stabileşte acel prejudiciu de două milioane am zis 10% din prejudiciul maxim pe care îl stabileşte Codul penal. Este o dezbatere, poate să fie o dezbatere, dumneavoastră mi-aţi cerut un punct de vedere. Poate fi 200.000, poate fi 300.000, poate fi 150.000, repet, dar punctul nostru de vedere a fost atunci că trebuie să fie 10% din acel prejudiciu care e stabilit de Codul penal. Avem o normă. În acelaşi timp, dacă vă uitaţi şi în Codul vamal se discută acolo de un prejudiciu de 50.000 de euro, care este echivalent cu 200.000, deci practic ne învârtim în jurul lui 200.000”, a explicat Iordache.



El a spus că Ministerul Justiţiei ar putea veni cu o ordonanţă de urgenţă în acest caz.



”Soluţia rapidă - ministerul ar putea veni cu o ordonanţă şi atunci ar putea reglementa, pentru că iată avem un an şi acest articol sau mai multe articole au fost declarate neconstituţionale”, a mai spus deputatul PSD.



”Îşi poate permite cineva să mai treacă o vară şi foarte multe articole din Codul penal să fie neconstituţionale? E o practică pe care a avut-o de-a lungul timpului Guvernul să poată veni cu o orodonanţă, ce are a face acum dacă se poate veni cu ordonanţă, pentru că de-a lungul timpului, chiar săptămâna trecută CCR a mai declarat două articole neconstituţionale. Stăm aşa până când declarăm tot Codul penal neconstiţuonal?”, a conchis Florin Iordache.