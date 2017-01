Scandal în PRM între fiica lui Vadim Tudor şi preşedintele interimar al partidului

La sediul central al PRM, sâmbătă a avut loc o şedinţa Biroului Permanent. Fără să fie membru al Biroului Permanent, Lidia Tudor a mers la şedinţă dar a fost îmbrâncită afară de preşedintele intermimar, Adrian Popescu. Fata lui Corneliu Vadim Tudor a mers la şedinţă tocmai pentru că, spune ea, partidul a luat-o pe un drum pe care care fondatorul acestuia nu şi-ar fi dorit.

„A fost convocată pentru astăzi (sâmbătă - n.r.) o şedinţă cu membrii Biroului permanent şi cu preşedinţii de filiale, la care mi s-a părut normal să particip, dat fiind faptul că în campania electorală am fost purtătorul de imagine al PRM şi că acesta este partidul fondat de tatăl meu. Consider că am tot dreptul să fiu aici. Am ajuns la sediu, unde domnul preşedinte interimar Adrian Popescu, împreună cu domnul Florin Simion care nu are nicio calitate în acest partid, şi cu câţiva din echipa dumnealui, stăteau la uşă ca doi poliţişti şi stabileau cine să intre şi cine să nu intre în sediu. S-a ajuns chiar şi la violenţă fizică. Preşedintele filialei PRM Bucureşti a fost îmbrâncit de domnul Popescu şi a fost obligat să iasă afară din sediu. Domnul Popescu se comportă ca şi cum aceasta ar fi proprietatea dumnealui. Până la urmă, cu ajutorul preşedinţilor de filiale, care erau în sală şi nu ştiau ce se întâmplă afară, am reuşit să intru pentru că l-au constrâns pe domnul Popescu să mă lase să intru în sediu”, a explicat Lidia Vadim, citată de B1 TV.





„Frâna dezvoltării partidului“

Anterior, Lidia Vadim Tudor a trimis un comunicat de presă prin care a făcut un apel către toţi simpatizanţii şi membrii. „Apel pentru salvarea şi revigorarea Partidului România Mare. Apelul ultimei şanse! Mă adresez vouă, celor care încă mai doriţi ca Partidul România Mare să revină la forţa de altădată şi nu să devină un veşnic candidat la eşec. M-am alăturat partidului fondat de tatăl meu, Corneliu Vadim Tudor, pentru că am crezut şi cred cu putere că PRM poate să redevină partid parlamentar, un partid care poate face politică la nivel mare. Am crezut şi cred în continuare în echipa care m-a convins să vin în partid şi doresc să particip în mod activ la dezvoltarea pe verticală şi orizontala a PRM.

Din păcate însă, cel care în ultimul an a fost principala frâna în dezoltarea patidului, şi cu care am crezut că putem avea o comunicare constructivă şi realistă privind calităţile sale inexistente de lider, a derpat de la linia unui minim bun simt încă de la începutul campaniei eletorale, fiind cel mai mare oponent al desfăşurării unei campanii electorale în limitele normalului. Cunosc foarte bine derapajele acestui eventurier, aflat vremelnic în poziţia de preşedinte interimar al PRM. Am primit informaţii legate de abaterile grave de la statutul partidului, prin care Adrian Popescu, dupa bunul plac şi fara o minima decenţa şi respect la adresa statulului PRM, exclude membrii din partid şi îşi reface prieteniile cu vechii duşmani“, declara Lidia Tudor.