Am în vedere în mod eminent ceea ce se poate numi domeniul comunitar. Atât în ceea ce priveşte coeziunea socială, siguranţa naţională a României dar şi, sau mai ales, ceea ce face din România un membru al comunităţii statelor europene, recentele evoluţii de pe scena politică autohtonă stau sub auspicii extrem de rele.

Practica dublului adevăr, a dublului standard face ca valorile de bază ale societăţii democratice (adevărul, binele, dreptatea, fericirea etc.) să fie puse zilnic la îndoială. Atunci când oameni politici din arcul guvernamental susţin, de exemplu, că legile justiţiei sunt benefice căci sunt cerute de toate categoriile de specialişti, nu avem aici numai un simplu neadevăr, nici măcar o dezinformare, ci avem expresia unei alte realităţi, a unui alt adevăr practicat şi dorit a fi impus majorităţii. Atunci când se spune că independenţa justiţiei nu este afectată de recentele modificări, adevărul celui ce susţine această afirmaţie vine în răspăr cu adevărul celor care cred în teza contrară şi care se tem că peste doi-trei ani justiţia va înceta definitiv să fie independentă, întorcându-se la felul cum era în anii 90. Mai mult, atunci când preşedintele Senatului sau cel al Camerei Deputaţilor susţin că modificările vor contribui la eliminarea abuzurilor făcute de justiţie, este evident că se propagă ideea că justiţia greşeşte că vrea să judece persoanele ce sunt trimise în judecată.

Măsurile luate în 2017 se vor întoarce împotriva PSD, producând exact acele efecte pe care le doresc acum a fi evitate.

Acest periculos joc ce are loc zilnic între două zone de adevăr, adevărul unora versus adevărul altora, adevărul celor de la putere versus adevărul celor din opoziţie, adevărul celor ce guvernează versus adevărul celor guvernaţi are consecinţe dezastruoase pe termen mediu şi lung. Voi numi numai două situaţii, căci sunt sigur că cititorii noştri sunt la fel de inteligenţi ca noi şi pot completa cu o duzină de alte cazuri. În primul rând, arcul guvernamental poate pierde alegerile următoare şi va ajunge în opoziţie. Măsurile luate în 2017 se vor întoarce împotriva PSD, producând exact acele efecte pe care le doresc acum a fi evitate. În al doilea rând, periculosul joc al dublului adevăr va contribui la subminarea statului de drept, la distrugerea instituţiilor statului de drept şi simultan la distrugerea încrederii cetăţenilor în valorile comune ale Uniunii Europene.

Sunt însă convins că mintea cea de pe urmă a românilor va precumpăni, şi optimismul, încrederea şi speranţele vor reînvia.

Nu se constată că am avea aici o simplă atitudine de frondă a PSD şi ALDE, sau de o simplă simpatie pentru o politică de tipul celei practicate în Polonia sau Ungaria, dar pe termen lung, această atitudine va fi tot mai vehementă, tot mai iliberală şi va apropia România de „modelul“ rusesc, turcesc sau chinezesc. Deja, sondajele de opinie arată o uriaşă îngrijorare a românilor în ce priveşte direcţia de evoluţie a ţării şi un tot mai crescut euroscepticism. Dacă am început deceniul sub auspicii europene, vedem cu tristeţe că, la zece ani de la aderare, România se îndepărtează încet-încet de Europa, spre bucuria Rusiei şi a inamicilor Europei, din interiorul sau din afara Europei.

