Râca PNL-USR. Oglinjoară-oglinjoară, cine-i cel mai opozant din ţară!?

Dezbaterile şi votul pe Legea privind statul procurorilor şi judecătorilor de miercuri nu au încins spiritele doar în disputa Putere-Opoziţie, dar şi între principalele formaţiuni care contestă partidele aflate la guvernare, adică PNL şi USR.

„Pe cel mai important aspect din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, PSD a dat lovitura de graţie, USR făcea poze la balcon şi se lupta cu PNL, PNL a votat împotrivă. Voi apreciaţi cum trebuie făcută opoziţia!", a scris prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook, încă din timpul dezbaterilor. Turcan îi critica astfel pe cei din USR care, după ce PSD şi ALDE au încercat să treacă rapid la votul final al proiectului de lege, au ocupat tribuna plenului, au folosit o portavoce pentru a fi auziţi şi au afişat pancarte pe care scria „Hoţii!“. „Nu mă văd niciodată strigând la portavoce la tribuna Parlamentului. Am stat însă în sală până la ultimul vot. Important este ca opoziţia să fie unită. Adversarul românului cinstit este PSD“, a completat, ulterior, Turcan.

„USR a jucat teatru“

„13 ore i-am întârziat. Nu aveau voturile pentru votul final pe lege“, scria unul dintre liderii USR, deputatul Cristian Ghinea, cel care lăudase formaţiunea sa pentru aplicarea „guerillei procedurale“. În schimb, vicepreşedintele PNL, Florin Roman, a punctat: „De peste 12 ore in Parlament, unde PSD-ALDE-UDMR dau o lovitură de stat, de catifea, împotriva justiţiei! USR a jucat teatru, dar nu a votat împotriva a câteva sute de amendamente, preferând circul“.

Nu văd un liberal în Parlamentul României cu portavoce. Există microfon Ludovic Orban, preşedinte PNL

De asemenea, un conslier local al USR de la Sectorul 3, Liviu Mălureanu, a scris, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, faptul că „PNL face opoziţie la USR“. De altfel, numeroşi simpatizanţi din societatea civilă au avut un mesaj asemănător cu cel al consilierului local al USR. „Un sfat prietenesc pentru cei din PNL. Uitaţi-vă un pic la cum se desfăşoară o şedinţă în House of Commons. Sunt multe lucruri permise dacă au în spate valori (i.e. să faci auzită vocea unor oameni) şi nu jigniri“, a scris Elena Calistru, reprezentant al ONG-ului Funky Citizens pe pagina sa de Facebook.

Opoziţie prin vot sau proceduri parlamentare

Pe de altă parte, Adriana Săftoiu, deputat PNL şi fost purtător de cuvânt al preşedintelui Traian Băsescu, a transmis că USR s-ar fi comportat astfel pentru a-şi face imagine, uitând un detaliu: nu votau. „Ziua de ieri, aşa cum s-a desfăşurat în spatiul virtual şi in spaţiul real (plenul Camerei Deputaţilor) poate fi suportul unui studiu despre manipulare, despre goana după imagine, despre încălcarea regulilor, inclusiv de cei care le invocă acerb, despre continua compromitere a actului de legiferare si dezbatere in Parlament, cu instrumente diferite, dar cu acelasi final. Dacă nu aş fi fost acolo, până la finalul şedinţei (22.50) şi aş fi urmărit doar ceea ce se vedea pe FB sau la TV chiar aş fi crezut ca PNL a părăsit plenul. PNL a rămas în sală până la capăt votând împotriva propunerilor PSD. In Parlament, poţi bloca o lege prin vot si invocând procedurile parlamentare“, a afirmat Săftoiu.

Reprezentanta PNL a avut şi scurtă ironie care-I viza pe cei din USR. „Poate miercuri, la votul final, ne achiziţionăm niste telefoane cu baterii rezistente şi în loc să respingem legile prin vot, prin luări de cuvânt, facem poze, filmăm, ne deificăm pe FB, împrumutăm un megafon si lăsăm doar PSD să voteze“, a completat aceasta.