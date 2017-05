Preşedintele Iohannis şi premierul Grindeanu îşi exprimă solidaritatea cu Marea Britanie după explozia de la Manchester

UPDATE Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, condamnă „cu fermitate” atentatul de la Manchester Arena, liderul social-democraţilor exprimându-şi speranţa marţi, într-o postare pe Facebook, că printre cei răniţi nu se află şi români. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, condamnă „cu fermitate” atentatul de la Manchester Arena, liderul social-democraţilor exprimându-şi speranţa marţi, într-o postare pe Facebook, că printre cei răniţi nu se află şi români. „Condamn cu fermitate atentatul de pe Manchester Arena! Sunt alături de victimile şi familiile lor şi sper din tot sufletul ca printre cei răniţi să nu fie şi români!”, a scris Liviu Dragnea. Preşedintele Camerei Deputaţilor a postat şi o poză pe Facebook cu mesajul „pray for Manchester”. Preşedintele Camerei Deputaţilor a postat şi o poză pe Facebook cu mesajul „pray for Manchester”.

"Revoltat şi întristat de veştile teribile de la Manchester. Gândurile noastre se îndreaptă către victime şi familiile lor. Solidaritate cu Marea Britanie", a scris Iohannis, marţi, pe Twitter.

La rândul său, Premierul Sorin Grindeanu a postat, marţi, pe Facebook, un mesaj în urma atacului din Manchester, afirmând că gândurile sale sunt alături de familiile victimelor şi de răniţi şi dând asigurări că Ambasada României din Londra este în permanentă legătură cu autorităţile din Marea Britanie pentru a afla dacă sunt şi români printre victime.

"Toate gândurile noastre se îndreaptă către familiile celor care şi-au pierdut viaţa şi către cei răniţi în urma exploziei din Manchester. Ambadasa României la Londra e în permanentă legătură cu autorităţile britanice, pentru a afla dacă sunt români printre victime. Numărul de urgenţă al misiunii diplomatice este 0044 7738716335", a scris Grindeanu.

Şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îşi exprimă solidaritatea cu poporul britanic, informează un comunicat al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe exprimă "profundul regret şi condoleanţe pentru numeroasele pierderi de vieţi omeneşti şi întreaga speranţă pentru recuperarea rapidă a persoanelor rănite, în urma puternicei explozii care a avut loc luni la Manchester", precizează MAE.

"În aceste momente dificile, Ministerul Afacerilor Externe exprimă întreaga solidaritate cu poporul britanic", conform comunicatului ministerului român de Externe.

Ambasada României la Londra a cerut autorităţilor britanice date privind naţionalitatea victimelor exploziei de la Manchester Arena şi monitorizează situaţia, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară, a anunţat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord: 0044 20 76029833; 0044 20 76027328;0044 20 76036694; 0044 20 76025193; ; 0044 20 7603 0572; 0044 20 7602 2065, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă sau pe numărul de urgenţă al misiunii diplomatice 0044 7738716335.

O explozie care a avut loc la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande, a provocat moartea a 22 de persoane şi rănirea altor peste 50, anunţă BBC. Incidentul este tratat de poliţie ca un atentat terorist. Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenţă al Guvernului COBRA marţi, la ora locală 9.00 (11.00, ora României). May a anulat evenimentele de campanie de marţi. ”O sursă conservatoare a declarat pentru The Press Association că premierul a suspendat campania în vederea alegerilor generale”, a anunţat marţi Sky News.