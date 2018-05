Presa italiană: Dăncilă i-a oferit Papei seminţe de ceapă de Buzău, de castraveţi şi de roşii. Replica Papei: „Un întreg meniu“.  Dăncilă, alături de soţ la Vatican

„Premierul României Viorica Dancila i-a oferit Papei un set de seminţe de diferite tipuri de legume, printre care ceapa din Buzău, două tipuri de castraveţi, roşii şi fenicul sălbatic. «Un meniu întreg», a comentat în glumă Papa Francisc. Întâlnirea, desfăşurată cu uşile închise, între premierul român şi Papa Francis din Palatul Apostolic din Vatican a durat 24 de minute. Dancila a fost însoţită de soţul ei“, scriu jurnaliştii italieni.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Antena 3, că, în discuţia pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat că va veni anul viitor în România.

“Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România. I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-şi găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generaţii, categorii socio-profesionale şi toţi să mergem pe acelaşi drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu. Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România”, a afirmat ea.