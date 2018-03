Ponta: Noi îl numeam pe Dragnea «chelnerul statului de drept». Venea tot timpul cu cadouri şi cu porcul. Eu şi Maior avem o relaţie de familie

Fostul lider PSD Victor Ponta continua şirul replicilor pentru acuzaţiile aruncate în spaţiul public de Liviu Dragnea şi întăreşte lipsa de implicare a lui George Maior în numirea miniştrilor din Cabinetul Ponta. Acesta a explicat că relaţia sa cu fostul şef SRI este una „de familie” şi că singurul care a apelat la George Maior şi la prim-adjunctul său, Florian Coldea, ar fi fost chiar Liviu Dragnea, în încercarea de a ajunge minstru de Interne.

„Nu a existat implicarea lui Maior. Vă explic cu date. Duminică ne-am întâlnit toţi, fiecare partid urma să primească un număr de portofolii şi în lipsă am făcut propuneri. Dacă vă uitaţi la lista miniştrilor, să zică Dragnea pe cine a pus SRI-ul. Atenţie, Dragnea când minte o face în aşa fel încât să-şi ia minciuna înapoi. O singură dispută am avut şi aia a fost legată de faptul că nu îl voi numi pe el ministru de Interne. În acel moment, singurul care a apelat la George Maior şi la Florian Coldea a fost chiar Liviu Dragnea ca să îl ajute să ajungă ministru de Interne”, a povestit fostul premier.

Victor Ponta a mai precizat că aceste declaraţii ar fi trebuit făcute într-un cadru institutional, mai exact la Comisia SRI din Parlament, unde fusese anunţat că va fi audiat încă de anul trecut. Cu toate acestea, şeful Comisiei, Claudiu Manda nu l-ar mai fi chemat nici astăzi.

„Nu facem ping-pong al declaraţiilor. Eu de un an de zile am fost anunţat că voi fi chemat la comisia SRI pentru declaraţii. Nu am fost chemat pentru că Dragnea controlează Parlamentul. Am răspuns la aceste minciuni şi voi răspunde în continuare. E războiul lui Dragnea cu toată România. Eu vă spun adevărul ca să arăt adevărata faţa a celui pe care noi îl numeam «chelnerul statului de drept».

Dragnea are o politică de a ataca toate instituţiile statului. Aţi aflat cum s-a implicat SPP-ul în politică? Nu. Vrea să le compromită şi să ia puterea asupra lor. Vrea să-şi pună oameni peste tot, are un aparat de presă pe care îl foloseşte cu tot cinismul necesar şi instituţie după instituţie e acaparată cu oameni de la Teleorman şi cu TelDrum.

Exista cadrul parlamentar unde domnul Manda şi Comisia SRI, dar pentru că nu m-au chemat, vorbesc în public”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a mai explicat miercuri că nu a avut încredere în Liviu Dragnea „niciodată” şi că acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care nu l-a propus pentru funcţia de ministru de Interne. „N-am avut niciodată încredere în Liviu Dragnea. Dacă vă aduceţi aminte el a mai fost în 2009 ministru de Interne şi nu mi-a plăcut ce vrea să facă acolo. Uitaţi-vă ce face acum, că îl foloseşte în interes personal”.