Ponta, după dezvăluirile lui Dragnea: „Dacă vorbesc Maior şi Coldea, Liviu Dragnea o să facă 150 de ani de puşcărie“

„Dacă vorbesc domnul Maior şi domnul Coldea, Liviu Dragnea o să facă 150 de ani de puşcărie. Ei ştiu multe despre Dragnea, Dragnea nu ştie nimic despre ei. El se dă cocoş, vrea să negocieze. O să iasă în 2040 din puşcărie“, a declarat Victor Ponta la B1 TV, citat de stiripesurse.ro.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Eu eram în sala grupului parlamentar de la Parlament. Nu eram parlamentar, eram secretar general. Se vorbea dacă domnul Băsescu îl va numi pe Ponta premier. A rămas că ne vedem la ora 20.00 să facem guvernul. M-a sunat Victor Ponta şi mi-a spus să ne vedem în seara asta, dar să nu discutăm despre guvern, că e obosit. Mi s-a părut ciudat. Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat“, a spus Dragnea, marţi seară, la Antena 3.

„Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin Antonescu. Mi-a zis: «Domnule, aseară nu s-a putut face guvernul că era oboseală, dar dimineaţă Victor mi-a arătat lista guvernului. A făcut-o cu tine?» Zic: «Nu, n-a făcut-o cu mine, eu am plecat acasă ca tine». Mi-a zis Crin: «Te-am sunat să-ţi zic pentru că nu mi se pare corect». Ponta mi-a dat de înţeles că a făcut Guvernul cu George Maior şi cu alţii. I-am zis atunci că nu are rost să mai fac parte din proiectul ăsta şi o să stau în banca mea. Pe drum l-a sunat pe George Maior şi mi l-a dat la telefon. Mi-a spus Maior: «Guvernul nu e o chestiune aşa simplă, trebuie verificaţi». I-am spus: «George, iartă-mă, nu sunt de acord cu tine. De ce noi mergem şi vobim cu oamenii, că de fapt noi suntem transformaţi în păpuşi». I-am spus şi lui Crin. A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne. A fost o foarte mare nervozitate în rândul liderilor din teritoriu, care s-au strâns la partid să mă susţină. Se stabilise ca eu să fiu ministru de Interne şi ei voiau ca eu să fiu ministru de Interne. Eu le-am spus că nu am de gând să arunc în aer acest proiect şi că o să trecem peste acest incident. Un aport determinant pentru proiectul USL l-a avut Dan Voiculescu. Trebuie să spun asta. Maior mi-a zis să nu fiu în Guvern, să mă ocup de partid. Eu i-am zis lui Ponta: «De când e SRI consultantul PSD?» Acestea sunt întâmplările pe care vreau să le zic la Comisia SRI“, a subliniat preşedintele PSD.