Ponta, despre Codrin Ştefănescu: Un bufon care a semnat un comunicat isteric

„Eu m-am retras de la conducerea PSD in 2015 pentru ca nu am vrut sa pun tot partidul sa raspunda zi de zi la niste acuzatii care ma priveau doar pe mine ( oricat de neadevarate sunt acestea)! Asa cred ca era obligatia mea fata de PSD si fata de propria constiinta!“, a scris Ponta pe Facebook.

„Acum PSD este intr-un moment mult mai greu in care lucruri grave care nu au legatura cu Partidul apar in discutia publica si in justitie / ar trebui gandita o reactie care sa salveze PSD chiar cu sacrificarea unora dintre liderii sai/ sa raspunzi la ceva atat de serios si de grav cu un comunicat isteric semnat de un bufon este cel putin iresponsabil - si oricum ineficient!“, a mai scris Ponta.

Codrin Ştefănescu, secretarul general adjunct al PSD, crede că procurorii DNA, ajutaţi de Maior şi de Ponta, vor să ajungă la Liviu Dragnea, tocmai de accea au pus-o sub acuzare pe Sevil Shhaideh, una dintre persoanele cele mai apropiate de liderul PSD. Senatorul Paul Stănescu e de părere că ministrul Dezvoltării n-ar trebui să demisioneze din Guvern. „E condamnată?“, întreabă, retoric, Stănescu, şi el unul dintre oamenii fideli lui Dragnea.