Paul Stănescu, despre posibilitatea ca Iohannis să nu-l accepte ca ministru: PSD e un partid mare, oricând se poate găsi un candidat

”PSD e un partid foarte mare. Sigur că oricând se poate găsi un candidat”, a declarat Paul Stănescu întrebat dacă PSD este pregătit să facă o nouă nominalizare dacă preşedintele Klaus Iohannis va respinge vreo propunere de ministru.

Stănescu a mai spus că nu are nicio informaţie de la Palatul Cotroceni în ceea ce priveşte numirea sa în funcţie. ”E la latitudinea preşedintelui României, atunci când dânsul va spune, sigur eu voi merge la Cotroceni”, a spus el.

Social-democratul a spus, de asemenea, că ieri nu a vorbit nici cu prim-ministrul Mihai Tudose, dar se gândeşte să facă acest lucru azi.

Întrebat dacă dosarul penal aflat în lucru la DNA în care apare şi numele său l-ar putea îmăiedica să ajungă ministru, Stănescu a spus că nu are nicio emoţie în acest sens. ”Nu e problema mea. Eu v-am spus punctul meu de vedere. În dosarul ăla puteaţi fi chemat şi dumneavoastră. E o acţiune in rem în care tot ce se spune acolo este vorba despre primăria municipiului Slatina. Eu în acea perioadă am fost preşedintele Consiliului Judeţean. Absolut nicio acţiune de acolo nu are legătură cu Consiliul Judeţean”, a susţinut el.

Paul Stănescu a spus, de asemenea, că nu I se poate reproşa nimic. ”Nu cred că mi se poate reproşa. Eu ştiu că n-am încălcat legea. Asta şitiu sigur, că n-am încălcat legea. Tot timpul m-am străduit să întreb cât mai multă lume, cât mai mulţi oameni care se pricep să nu încalc legea. Nici măcar din greşeală să nu încalc legea”, a mai spus Stănescu.

Preşedintele PNL Olt, Paul Stănescu, totodată şi senator PSD, a fost desemnat de către partid la finalul săptămânii trecute să o înlocuiască pe Sevil Shhaideh la Ministerul Dezvoltării Regionale.

Paul Stănescu a condus oficial judeţul Olt timp de 8 ani. Din decembrie, s-a „refugiat“ în Senat. Soţia sa a fost consiliera ministrului Educaţiei, cel care a numit-o pe cuscra soţilor Stănescu inspector şcolar. Fratele lui Paul Stănescu este deputat PSD. Tatăl său a fost primarul unei comune din Olt până la vârsta de 75 de ani. În 2017, judeţul Olt a primit cei mai mulţi bani de la Ministerul Dezvoltării, pe care Stănescu tocmai l-a preluat.