Ovidiu Raeţchi: SRI şi SIE să fie conduse de directori civili

„Sincer, nu. Nu pentru că nu avem încă la nivelul Parlamentului un control civil suficient de matur. Îl ai în SUA, dar acolo ai în primul rând parlamentari foarte bine pregătiţi pe domeniile lor şi în al doilea rând ai deja sedimentată o relaţie, un mod de lucru, în care instituţiile se respectă reciproc”, a declarat vicepreşedintele Comisiei de Apărare deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, într-un interviu acordat Mediafax, întrebat dacă directorii SRI şi SIE ar trebui să provină din interiorul acestor servicii şi controlul civil să fie exclusiv parlamentar.

„Cred că cele mai bun mod de a asigura controlul (SIE şi SRI-n.r.) este prin directori civil”, a punctat, ulterior, deputatul PNL.

Raeţchi a mai spus că „o armată de rezervişti” sau „o gardă naţională” nu vor rezolva structural problema Armatei Române, afirmând că nu ar fi inspirat să i se dea o armată pentru spectacole publice Primarului Capitalei, Gabriela Firea.

„Nu rezolvă soluţia. Garda civilă nu-i o variantă. Tocmai am respins în Parlament un proiect de lege în sensul acesta, depus de PSD. (…) România nu are o tradiţie în sensul acesta. Nu are capacităţi democratice suficient de experimentare pentru a gestiona armată la nivelul primarilor“, a mai spus reprezentantul PNL.