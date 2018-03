Orban, primele declaraţii după achitarea sa: „Mi s-a făcut dreptate. Nu mai trebuie călcată în picioare puterea judecătorească“. Ce spune despre PNL

Luni seară, Ludovic Orban a făcut primele declaraţii după achitarea sa de către Curtea Supremă. „Ultimi doi ani de zile au reprez o grea încercare atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. A fost o încercare grea pentru prietenii mei şi pentru foarte mulţi din colegii de partid. În toată această perioadă nu am făcut altceva decât să-mi susţin în faţa procurorului şi în faţa instanţelor nevinovăţia, să susţin că nu am comis nicio faptă imorală, că nu am încălcat nicio lege. Din momentul îcneperii urmăriri penale m-am retras din toate funcţiile de conducere din partid, de la camera Deputaţilor, din cursa pentru Primăra capitalei şi nu am mai candidat la parlamentare Toate deciziile le-am luat considerându-mă nevinovat. Aşa mi s-a părut, normal, firesc .Nu am atacat DNA, nu am atacat sistemul de Justiţie, nu m-aţi văzut cu bodyguarzi la Curtea Supremă, nu am făcut mitinguri în faţa instituţiei. Dimpotrivă am făcut ce trebuie să facă orice om normal. Pot să spun că azi mi s-a făcut dreptate. Încrederea mea în sistemul de Justiţie s-a dovedit corectă“, a declarat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a punctat faptul că a ieşit întărit din acest proces în care era acuzat de faptul că şi-ar fi folosit influenţa pentru primirea de foloase necuvenite. „După aceşti doi ani am ieşit întărit. Sunt şi mai determinat şi mai hotărât să construiesc PNL alături de colegii mei. Cred că orice om cinstit şi normal poate să facă o diferenţă clară între mine, noi, PNL şi celelalte formaţiuni politice. Cred că nu mai trebuie călcată în picioare puterea judecătorească, să nu se mai intre cu bocancii în Justiţie“, a mai spus Orban.