Dragnea: Nu cred că e vreun membru din conducerea PSD care să nu aibă dosar. Premierul nu m-a sunat azi. Sistemul va sări pe Iohannis cum a sărit şi pe Băsescu

RTV: Aţi avut o zi grea. Ce s-a întamplat acolo?

Liviu Dragnea: N-am ce să vă povestesc. Mi-a fost adusă la cunoştinţă calitatea de suspect. Aduceţi-vă aminte de perioada de după Referendumul din 2012, cu cancelarii străine care strigau că am fraudat 2 milioane de voturi şi în final s-a decis ca eu să fiu condamnat pentru că din sediul PSD s-au trimis nişte mesaje ca oamenii să iasă la vot. Aşa cred că se va întâmpla şi aici. Vorbim despre un sistem de putere paralel, un sistem care face ce ştie mai bine: dosare. Este un instrument tăios, care are ca scop să intimideze politicienii care derenjează. Unii i-au spus stat paralel, alţii stat invizibil, alţii putere ocultă.

Sunt dezvăluirile de la Comisia SRI.

Nu sunt numai alea şi oricum nu s-au terminat. Mai sunt oameni care urmează să vină la audieri. Noi am promis în campanie că vom face rânduială în modul cum funcţionează puterile statului. Sunt unii oameni cărora li se moaie genunchii.

Cum aţi simţit dvs că au încercat să vă intimideze?

În 2016, am fost condamnat în dosarul Referendumul, ca să preia partidul şi să stea cuminţi. S-au speriat de conţinutul programului de guvernare. În primăvară au început să scoată armamentul greu, Brazilia, Belina etc, ca să dea impresia că trebuie să urmeze un dosar la DNA, poate cedez.

Vi se pare o idee bună să vină colegii în faţă la DNA?

Nu ştiu. Am descurajat în permanenţă astfel de acţiuni. Aseară, am aflat că s eintenţionează din partea unor colegi să vină acolo. Primul impuls a fost să le zic să nu facă acest lucru. Apoi, m-am gândit să-i las, pentru că se tot încarcă cu frustrare, cu nervi şi obidă. Le mulţumesc!

Sunt voci din Guvern care spun că nu a dat bine pentru imaginea Guvernului ca unii miniştri să fie acolo.

Nu ştiu dacă aceste informaţii sunt reale, dar nu sunt un bai. Cei care au fost acolo n-au venit cu funcţiile, ci pur şi simplu ca membru de partid. Ar fi foarte uşor să mă retrag, dar nu suntem în situaţia în care să dăm înapoi. Toţi mi-au spus să mă gândesc şi la partid. Poate ne uităm puţin şi pe cine deranjează programul de guvernare. Resping categoric orice acuzaţie din acest dfosar. Această istorie a început în 2004, în campania electorală de la locale, PD a început să scoată pe piaţă această problemă cu Teldrum. S-au deschis pe parcurs mai multe dosare, dar s-au închis. Dacă era ceva, găseau. Sunt oameni în puşcării care au stat degeaba acolo. Viaţa acelor oameni nu le-o mai poate da nimeni înapoi.

A venit şi un comunicat de la OLAF. Dar şeful OLAF a fost şi el audiat într-un dosar.

Nu cred că OLAF a făcut sesizări din care să reiasă că eu am fost implicat acolo. În 2011, au fost corecţii financiare făcute de Ministerul Dezvoltării, iar CJ Teleorman a dat în judecată Ministerul Dezvoltării şi a câştigat. Eu nu am fost implicat atunci, pentru că îmi delegasem atribuţiile la CJ. Corecţia financiară fusese impusă pentru că, vezi Doamne!, fusese trucată lictaţia. Vreau să văd care e legătura mea.

Sunteţi prezentat ca un cap mafiot, mă scuzaţi că vă spun asta.

Azi am aflat şi eu că în 2001 am înfiinţat un grup infracţional.

Sunt oameni care susţin că ar mai fi şi alţi lideri PSD cu dosare la DNA.

Eu nu cred că există vreun membru din conducerea PSD care să nu aibă dosar făcut. E îngrozitor. Am auzit că şi lideri locali ar avea.

Aţi spus că preşedintele Iohannis este beneficiarule excuţiei dvs.

El este benficiarul politic. Nici nu-i nevoie să comande. Sistemul va sări şi pe dumnealui exact cum a sărit şi pe Train Băsescu.

Credeţi că Iohannis ştie exact cum stau lucrurile?

Este cel mai informat om din România.

Credeţi că va ieşţi să vă ceara demisia?

Asta e miza. Trebuia să o spună de 10 ori? Suntem copii? Dacă în 2016 eram băiat cumite şi în 2016 luam un scor mai mic, ca să facă alţii majoritatea, nu mai eram azi la DNA. Viaţa nu se încheie azi. Trebuie să mergem mai departe cu ce avem de reformat în legislaţie. În Parlament n-am simţit ezitări, iar asta e o veste foarte bună. Teama cea mai mare este pachetul de legi ale Justiţiei. Va fi război pe acest proiect.

Tot Guvernul este înţesat de dosare?

Da.

Premierul v-a sunat?

Nu, azi n-am vorbit. M-a întrebat cineva azi dacă premierul nu trebuia să vină acolo. Nu. E şeful Guvernului, totuşi. Nu vreau să inventăm duşmani în partid. Am stat ieri de vorbă cu premierul la Congresul TSD, am discutat. Toate mesajele pe care le-am primti azi m-au făcut să mă simt bine. Am primti un SMS-uri d ela taximetrişti. Dra nu sunt supărat pe nimeni.

Cea mai dură opoziţie o face Ponta.

În afară de a spune că îmi pare rău, altceva n-am să spun. Nu se paote rupe PSD, doar dacă această acţiune concertată să înceapă decapitări în masă. PSD e un partid greu de rupt.

Cine doreşte să preia PSD?

Cei care vor să-l fragilizeze s-or fi gândit la cineva. PSD nu poate fi preluat, nu e o jucărie pe care o bagi în buzunar.

Actuala majoritate ar putea fi mai fragilă?

Din câte ştiu eu, nu.