„NU în numele meu“. Protest al Opoziţiei în Parlament. Ce a discutat Dragnea, în biroul său, cu deputaţii USR. Liderul PSD, ameninţat cu plângerea penală

UPDATE Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul discuţiei cu preşedintele Camerei Deputaţilor, că formaţiunea pe care o conduce analizează temeiurile juridice şi va decide dacă va depune sau nu o plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea, pe care îl acuză de abuz după ce a trimis, în numele Parlamentului, poziţia sa şi a lui Călin Popescu Tăriceanu vizavi de Departamentul de Stat al SUA. „Colegii mei vor analiza temeiurile juridice şi vom vedea dacă vom folosi acest instrument sau nu”, a declarat Dan Barna întrebat dacă USR ia în calcul depunerea unei plângeri penale împotriva lui Liviu Dragnea.

Barna a explicat şi cum a decurs discuţia şi ce le-a spus Dragnea. „Am stat câteva minute de vorbă. Discuţia a fost în acelaşi cadru pe care îl cunoaştem: domnia sa consideră că avea tot dreptul ca poziţia domniei sale putea fi asumată la nivelul Parlamentului. Ne-a spus să folosim instrumentele de contestaţie dacă nu suntem de acord recomandându-ne să ne îndreptăm spre instituţiile prietene“, a completat Barna.

Preşedintele Camerei deputaţilor i-a primit pe parlamentarii protestatari în biroul său, potrivit imaginilor transmise de televiziunile de ştiri.

Şi deputaţii PMP au părăsit ulterior sala de plen.

Prima care a luat cuvântul în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de miercuri a fost Raluca Turcan, care a calificat declaraţia de marţi a preşedinţilor Parlamentului drept un abuz de putere şi a cerut demisia lui Liviu Dragnea, transmite News.ro.

„Consider neavenite, un abuz de putere declaraţiile lui Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu şi solicit demisia preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Acesta nu ne reprezintă, nu îi reprezintă nici pe alegătorii care m-au votat aşa cum nu reprezintă foarte mulţi oameni cinstiţi din această ţară”, a spus Raluca Turcan.

Turcan a solicitat preşedintelui Camerei, Liviu Dragnea, prezenţa la şedinţă pentru a explica de ce a asumat în numele Parlamentului României, fără a avea acordul, declaraţia transmisă Departamentului de stat al SUA.

„Tocmai aflarăm că dl Dragnea a reuşit să ajungă în Parlamentul României, aşa că vă solicităm, în baza articolului 34, litera b, prezenţa domnului Liviu Dragnea la conducerea acestei şedinţe, pentru a explica în planul Camerei Deputaţilor care sunt raţiunile pentru care periclitează imagine României, afectează lupta împotriva corupţiei, blochează un parteneriat care are deja o vechime de 20 de ani cu avantaje evidente pentru securitatea şi prosperitatea cetăţenilor români Aşadar să vină dl Dragnea aici, şi să spună care sunt motivele pentru care decredibilizează instituţia şi jigneşte pe toţi parlamentarii de bună credinţă”, a spus Raluca Turcan.

Solicitarea sa a fost însă respinsă de deputaţi cu 53 de voturi „pentru” şi 77 de voturi „împotrivă”.

Un alt deputat PNL, fostul ministru al Culturii Gigel Ştirbu, a solicitat tuturor liderilor partidelor din opoziţie să semneze o declaraţie de delimitare de „eroarea” preşedinţilor celor două Camerei Deputaţilor şi Senatului.

„Solicităm sancţionarea lui Dragnea, a încălcat Regulamentul”, a declarat şi deputatul PNL Gabriel Andronache.

Şi deputaţii PMP au luat poziţie în plenul Camerei faţă de declaraţia transmisă Departamentului de Stat al SUA şi asumată de Dragnea şi Tăriceanu în numele Parlamentului României.

„Vi se pare firească declaraţia semnată de Dragnea şi Tăriceanu în numele Parlamentului? Condamnatul penal Dragnea trebuie să plece din fruntea Camerei, asta e clar”, a declarat deputatul PMP Robert Turcescu.

„Nu mă regăsesc în declaraţia semnată de Dragnea, a semnat-o ca preşedinte PSD, iar Tăriceanu ca preşedinte ALDE. Plenul nu a dezbătut această declaraţie”, a spus, la rândul său, deputatul PMP Petru Movilă.

La rândul lor, deputaţii USR au calificat şi ei demersul preşedinţilor Parlamentului drept un abuz.

„Am o problemă personală că domnul Dragnea şi domnul Tăriceanu au vorbit în numele meu fără să mi se ceară opinia, fără să ni se ceară opinia. Mandatul de reprezentare al preşedinţilor Camerelor este în limitele delegării date prin consultarea plenului. Deci este un abuz, fals în declaraţii”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă.

„Rog papagalii statului paralel să respecte suveranitatea poporului român”, a replicat deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa.

Un alt deputat PSD, Adrian Solomon, i-a numit pe colegii săi din opoziţie „nevertebrate” şi a spus despre Statele Unite că sunt o nouă Înaltă Poartă, iar rachtele Patriot „taxa haraciului”.

„Şi eu trebuie să spun că am fost revoltat de comunicatul de presă scris de un funcţionar din Departamentul de stat al partenerului nostru strategic. Şi eu sunt bucuros că cei doi preşedinţi ai Camerelor Parlamentului au apărat instituţia fundamentală în ţara aceasta în faţa chiar şi a partenerului nostru strategic (...) De unde neobrăzarea celor care au emis acel comunicat din partea Departamentului de stat, nu pot să mi-o explic. Pentru că, dincolo de orice, parteneriatul înseamnă relaţii între doi parteneri egali, nimeni nu are dreptul să vină să ceară Parlamentului ceva în afară de poporul român. Dacă poporul român ar fi emis, printr-un referendum, un astfel de punct de vedere, cu siguranţă trebuia luat în consideraţie. În rest, nu putem să nu ne întrebăm dacă la 100 de ani de la Marea Unire am schimbat «Înalta poartă» între timp cu Moscova şi acum cu altă «înaltă poartă». Rachetele Patriot şi avioanele sunt taxa haraciului sau taxă de protecţie? Reveniţi-vă odată, stimaţi colegi!”, a intervenit, la rândul său, şi deputatul PSD Adrian Solomon.