Noul ministru al Educaţiei: Vorbim mult prea mult despre plagiate. Legea nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm

„Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, pleacă în străinătate, nu mai avem IT-işti pe care să-i furnizăm pe piaţa muncii, cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna absolvenţi extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de Doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în care nici Legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă”, a precizat Valentin Popa, la audierile din Comisia de specialitate a Parlamentului.

El spune că Legea „nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm, să punem citarea imediat după el, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar Legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Şi de aici apar multe probleme. Ar trebui ca Legea să prevadă norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să-şi respecte regulile proprii”, a adăugat ministrul.

Ministrul promite “în baza primei strategii privind modernizarea infrastructurii educaţionale prin bugetul naţional şi fondurile europene” să asigure “construcţia şi modernizarea a peste 2.500 de unităţi şcolare în următorii trei ani în conformitate cu programul de guvernare. Până în anul 2020 în România nu vom mai avea unităţi şcolare fără autorizare ISU sau autorizare sanitară”.

“Fenomenul fuga după note cu ghilimele de rigoare trebuie să recunoaştem cu toţii este o realitate şi o cauză a stresului elevilor şi părinţilor. O soluţie pentru diminuarea acestui fenomen este implementarea normelor europene care prevăd ca notele şi calificativele să nu mai fie publice ci cunoscute doar de elev, părinte şi cadru didactic iar pentru public vor fi accesibile doar statistici care pot să îi furnizeze elevului informaţii privind poziţionarea sa în raport cu ceilalţi”, a povestit Valentin Popa.

O altă soluţie este “adoptarea standardelor unitare de evaluare. Spre exemplu nota cinci sau admis la o disciplină trebuie să însemne acelaşi lucru indiferent de locul unităţii şcolare din România. Toate evaluările naţionale vor fi digitalizate în următorii trei ani pentru a măsura progresul şi perfomanţa şcolară precum şi corelarea cu testările international”.

Pentru creşterea participării şcolare Valentin Popa spune că Ministerul “propune ca părinţii care îşi trimit elevii la şcoală să primească între 1.600 şi 1.800 de lei pe an sub forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între MEN - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”.