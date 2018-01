Mai mulţi membri USR apropiaţi de Nicuşor Dan au contestat alegerea lui Dan Barna ca preşedinte. Nicuşor: Nu am cerut nimănui să înceapă vreun proces

Actiunea a fost depusă la Tribunalul Bucureşti în data de 24 noiembrie, la o lună după Congresul USR din 28 octombrie, iar primul termen de judecată a avut loc azi.

În replică, Nicuşor Dan a spus pentru Adevărul: „Nu am cerut nimănui să inceapă vreun proces in USR. Ideea ca eu as fi tras sfori este probabil o aluzie făcută cu intentie. Am demonstrat în activitatea mea publică asumarea opiniilor şi deciziilor, nu s-a intamplat să mă ascund după alţii. Adevarul este ca oamenii care au initiat actiunea sunt oameni maturi care îşi iau singuri deciziile. Vreau sa subliniez ca accesul la justiţie este un demers democratic firesc şi un drept constituţional al oricărei persoane care se consideră nedreptăţită. Abia daca vreun partid sau cetăţean va pune sub semnul intrebării acest drept legitim vom avea o problemă. In rezumat, e o acţiune a unor membri USR care judecă şi iau decizii singuri".

La finalul lunii octombrie, Dan Barna şi Vlad Alexandrescu au candidat pentru funcţia de preşedinte al USR, după ce Cristian Seidler, candidatul susţinut de Nicuşor Dan, s-a retras din cursă. La Congres erau aşteptaţi în jur de 280 de delegaţi, dar mai mulţi susţinători ai lui Nicuşor Dan- peste 50 - au boicotat alegerile.

În timpul Congresului, Nicuşor Dan a postat următorul mesaj pe Facebook: "În orice caz, un start foarte prost pentru viitorul presedinte al USR, oricare ar fi el. Un presedinte care a incalcat deja statutul, ca membru al Biroului National, prin decizia pe alegerile din Bucuresti. Un presedinte ales la un Congres cu multe semne de intrebare, la care multi delegati au ales sa nu participe. Un presedinte fara legitimitate", a încheiat Nicuşor Dan.