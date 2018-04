Mutarea Ambasadei la Ierusalim: Guvernul minte într-un document oficial. Purtătorul de cuvânt a minţit presa. Dragnea a dat-o de gol pe Dăncilă

După şedinţa de miercuri a Executivului, pe site-ul instituţiei au fost postate „actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat ştiinţă“ în ziua respectivă.

Conform documentului oficial, printre ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de Guvern, apar adoptate şi cinci Memorandumuri, însă niciunul pe tema relocării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, despre care a vorbit liderul PSD Liviu Drganea, joi seara, la Antena 3.

Foto: Captură gov.ro



În conferinţa de presă de după şedinţa de miercuri a Guvernului, Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Executivului, a avut următorul dialog cu jurnalista Maria Toader( minutul 5.05):

Jurnalist: Pe ordinea de zi a existat un Memorandum prin care Guvernul intenţionează să sprijine mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim?

Nelu Barbu: Nu am niciun comentariu pe acest subiect.

Jurnalist: A existat sau nu Memorandumul? Nu dacă aveţi sau nu vreun comentariu.

Nelu Barbu: Nu am niciun comentariu pe acest subiect.

Jurnalist: A existat sau nu un Memordanum, repet?

Nelu Barbu: Eu nu am văzut un Memorandum de acest gen.

Jurnalist: Deci nu a existat pe ordinea de zi.

Nelu Barbu: Eu nu am văzut şi nu am de făcut niciun comentariu pe acest subiect.

Dragnea: „Guvernul a adoptat un Memorandum“

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi seară la Antena 3 că Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru.

“Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a spus Liviu Dragnea.

Iohannis: Nu am fost informat

Preşedintele Klaus Iohannis susţine că liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat înainte de a anunţa relocarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constituţiei, şeful statului este titularul politicii externe. „În această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional relevant“, se arată într-un comunicat remis de Administraţia Prezidenţială.

Dăncilă, vizită în Israel

Premierul Viorica Dăncilă va pleca, la mijlocul săptămânii viitoare, într-o vizită oficială în Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevărul. În şedinţa de miercuri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat în MAE, a prezentat un proiect de Memorandum care viza mutarea Ambasadei. Sursele citate susţin că ministrul de Externe Teodor Meleşcanu se împotriveşte.„Nu întâmplător în Guvern s-a discutat despre Memorandum fix când Meleşcanu era plecat din ţară“, au explicat sursele citate. Ministrul de Externe se află zilele acestea într-o vizită oficială în Libia, iar cel care i-a ţinut locul la şedinţa de Guvern a fost George Ciamba.