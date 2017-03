Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va pregăti un nou proiect de modificare a legii penale în maximum 45 de zile

Ministrul a explicat în interviu şi o distincţie între opţiunile şi obligaţiile legiuitorului de a legifera în acord cu deciziile Curţii Constituţionale.

„Ca orizont de timp, intenţionăm ca în maxim o lună, o ună şi jumătate, să prezentăm Guvernului un proiect de lege care să fie însuşit de către Guvern şi să fie trimis Parlamentului spre dezbatere. Obligaţie pe de o parte şi dezbatere parlamentară pe de altă parte, excluzând ideea Ordonanţei de Urgenţă” a declarat Tudorel Toader pentru Radio România Iaşi.

Ministrul a vorbit şi despre pragul inclus în fostul OUG 13 (200.000 lei) în privinţa abuzului de serviciu care dacă nu ar fi fost depăşit, n-ar fi atras după sine răspundere penală. Acesta a explicat că CCR are un dispozitiv şi multe considerente, iar aceasta din urmă precizează că legiuitorul are obligaţia de a delimita răspunderea contravenţională de cea penală. „Cu alte cuvinte, legiuitorul trebuie să stabilească un prag minim, sub care răspuderea e disciplinară, peste care răspunderea poate fi de natură penală” a adăugat ministrul.

Întrebat dacă argumentul aglomeraţiei din închisori este valabil, Tudorel Toader a spus că dacă legiuitorului i se pare oportun un act de clemenţă în contextul politicii penale, societăţii şi evoluţii relaţiilor sociale, acesta din urmă îl poate folosi cu o singură condiţie: „să respecte exigenţele constituţionale – exigenţe care înseamnă egalitate în faţa legii, care înseamnă tratament egal pentru condamnaţii din aceeaşi categorie, care înseamnă lege menală mai favorabilă şi multe, multe alte cerinţe”.

Un alt punct pe care ministrul l-a atins a fost nevoia unor modificări şi îmbunătăţiri referitoare la răspunderea magistraţilor motivând că legislaţia trebuie să ţină pasul cu evoluţiile sociale care se află în continuă dinamică.