Miniştrii au primit teme pentru acasă de la premierul Tudose. Listele cu sarcinile pentru fiecare instituţie

Cu scopul de a asigura respectarea programului de guvernare, premierul Mihai Tudose a stabilit, pentru ministerele şi instituţiile din subordinea Executivului, pe lângă evaluările săptămânale, şi o serie de sarcini care trebuiesc îndeplinte până la data de 1 septembrie. Astfel, fiecare instituţie care a purtat discuţii cu prim-ministrul Tudose şi cu vicepremierul Ciolacu trebuie să aibă în vedere îndeplinirea mai multor obiective.

Ministerul Economiei

Ministerul Economiei trebuie să finalizeze şi să supună spre dezbatere mai multe proiecte de lege.

• Până la 15.08.2017 se vor finaliza şi supune dezbaterii publice modificările aduse Legii Redevenţelor precum şi noul cadru legislativ privind operaţiunile offshore.

• Până la 1.09.2017 se va prezenta Coaliţiei programul de investiţii greenfield şi brownfield al societăţilor din subordinea acestui minister (investiţii la Cuprumin, investiţii ale companiilor din apărare, etc.).

• La 1.09.2017 se va finaliza şi supune dezbaterii publice noua Lege a Minelor.

• La 1.09.2017 se va prezenta Coaliţiei programul privind valorificarea produselor minerale

• Cel târziu pe 20 iulie a.c. se vor adopta în Guvern modificările referitoare la reglementările metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul condus de Lia Olguţa Vasilescu va trebuie, pe lângă anumite modificări ale legilor, să pună în dezbatere publică legislaţia prin care să se reducă munca la negru.

• La 1.08.2017 se vor adopta în Guvern modificările ce vor fi aduse Legii 448 privind persoanele cu dizabilităţi şi totodată se vor aproba creşteri ale indemnizaţiilor pentru aceste persoane începând cu 1.01.2018

• La1.09.2017 — se vor prezenta Coaliţiei noile standarde de cost pentru fiecare serviciu social în parte

• La 1.09.2017 — va intra în dezbatere publică modificarea legislaţiei privind inspecţia muncii astfel încât să se reducă fenomenul cunoscut ca munca la negru

Ministerul Educaţiei

Liviu Pop este ministrul care a primit printre cele mai multe „teme pentru acasă”, ministerul pe care-l conduce trebuind să îndeplinească şapte obiective până la începutul toamnei.

• La 1.08.2017 — începe dezbaterea privind noua lege a manualului

• La 1.08.2017 — se va finaliza centralizarea tuturor investiţiilor ce urmează a fi finalizate în 2017 şi 2018 precum şi necesarul aferent pentru acest lucru

• La 1.08.2017 — se va prezenta planul de măsuri astfel încât în următorii trei ani să nu mai existe nicio şcoală fără acces la internet

• La 1.09.2017 — va intra în dezbatere publică strategia privind stimularea învăţământului dual astfel încât acesta să poată fi aplicat din anul şcolar 2018/2019

• La 15.08.2017 — vor intra în dezbatere publică modificările ce vizează extinderea programului şcoală după şcoală

• La 1.09.2017 — se vor supune dezbaterii publice modificările ce se doresc a fi cuprinse în noua lege a educaţiei ce vizează reforma programei şcolare.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi finalizarea PNDL 2

Ministerul condus de Sevil Shaidehh va avea şi el treabă.

• La 15.07.2017 — se va adopta în Guvern înfiinţarea Comitetului Interministerial ce vizează organizarea instituţiilor la nivel central şi local

• La 15.08.2017 — va intra în dezbatere publică noul Cod al Finanţelor Publice Locale

• La 15.08.2017 — finalizare PNDL 2

• La 15.08.2017 — va fi finalizată avizarea interministerială a Codului Administrativ ce va intra în vigoare începând cu 1.01.2018

Ministerul Finanţelor Publice (plus ANAP)

Ministerul Finanţelor Publice se numără printre instituţiile cu un volum mare de obiective de îndeplinit până pe 1 septembrie.

• La 15.07.2017 — se vor adopta în Guvern modificările privind plata contribuţiilor la nivelul salariului minim pentru toţi angajaţii din România dacă acestea sunt mai mici decât nivelul aferent salariului minim. Măsura va intra în vigoare începând cu 1.08.2017.

• La 1.08.2017 — va intra în dezbatere noul model de colectare a TVA (split TVA) şi va fi adoptat astfel încât acesta să poată fi implementat începând cu 1.09.2017.

• La 15.08.2017 — se vor finaliza şi vor intra în dezbatere modificările ce vor fi aduse Codului fiscal astfel încât cel târziu la 15.09.2017 acestea să fie aprobate în Guvern/ Parlament.

• La 15.08.2017 — se vor finaliza şi vor intra în dezbatere modificările ce vor fi aduse Codului de procedură fiscală astfel încât cel târziu la 15.09.2017 acestea să fie aprobate în Guvern/ Parlament.

• La 1.09.2017 — se vor finaliza drafturile pentru toate schemele de garanţii de stat cuprinse în Programul de guvernare şi acestea vor fi supuse dezbaterii publice.

• La 1.09.2017 — se vor aduce modificări în ceea ce priveşte emisiunea de titluri de stat pentru populaţie astfel încât acestea să poată fi lansate cel târziu la 1.10.2017.

• La 1.09.2017 — proiectul de lege vizând înfiinţarea unei bănci de dezvoltare va fi prezentat în Guvern în primă lectură şi ulterior trimis spre adoptare în Parlament.

• La 20.07.2017 — se vor adopta în Guvern modificările ce vizează activităţile ANAP, inclusiv organigrama acestei agenţii, având drept scop urgentarea avizării proiectelor de investiţii.

Ministerul Turismului

• La 1.08.2017 — se va finaliza Master planul de investiţii în Turism 2017-2020

• La 1.08.2017 — va fi definitivată legislaţia necesară acoperirii riscului de faliment al Agenţiilor de Turism.

• La 1.09.2017 — Proiectul Legii Turismului va intra în primă lectură în Guvern

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

• La 1.09.2017 — se va prezenta in Guvern planul de dezvoltare/ redresare al Poştei Române

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

• La 1.09.2017 — vor fi adoptate în Guvern programele vizând susţinerea a 7 produse deficitare pentru perioada 2018-2020 (simultan Program tomate româneşti)

• Pana la 01.09.2017 se va prezenta coaliţiei programul de investiţii in agricultură şi industria agricolă ce se va putea derula prin intermediul FSDI

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

• La 1.09.2017 — se va finaliza draft-ul privind programul CENTENAR ce va cuprinde toate acţiunile, investiţiile ce se vor derula începând cu 01.12.2017 sub egida anului Marii Uniri (Programul Centenar).

• La 1.08.2017 — va fi prezentat planul de investiţii 2017-2020 în obiective culturale.

• La 1.09.2017 — vor fi prezentate propunerile privind descentralizarea (transfer către autorităţi locale a obiectivelor aflate în administrarea Ministerului Culturii şi în prezent sunt nefuncţionale.

• La 1.09.2017 — se va adopta programul privind susţinerea producţiilor cinematografice prin acordarea de granturi de către Statul Român.

Premierul urmează să aibă săptămâna acesta întâlniri şi cu restul ministerelor, pentru a stabili şi la nivelul acestora obiectele de îndeplinit până la data de 1 septembrie.