Mihai Goţiu, după mesajul de pace primit de la Mirel Palada: Nu-mi dau seama dacă i-au recomandat avocaţii, având în vedere procesul pe care nu-l va putea evita

”Am citit acum mesajul d-nului Mirel Palada şi, cel mai probabil, voi avea nevoie de câteva zile pentru a reflecta mai temeinic asupra lui şi, mai ales, pentru a mă consulta cu cei care mi-au transmis diferite mesaje după agresiunea la care am fost supus. Eu am suportat o agresiune fizică, dar sute de mii de cetăţeni români au fost afectaţi de imaginile violenţei transmise de televiziuni şi în mediul online şi vreau să cunosc şi punctul lor de vedere”, a declarat, pentru Mediafax, Mihai Goţiu.

Senatorul USR a reamintit de intenţia sa ca Parlamentul să condamne violenţa din viaţa publică.

”La cald, reamintesc că încă din primele zile, atât eu, cât şi colegii din USR am transmis mesajul că trebuie să mobilizăm energii importante pentru a condamna şi pentru a limita violenţa de orice fel în politică, în familie, în societate. Din păcate, am fost surprinşi de faptul că, în Parlament, reprezentanţii PSD şi ALDE s-au opus unei rezoluţii comune a tuturor partidelor care să condamne, fără echivoc, violenţa. Nu-mi dau încă seama dacă d-nul Mirel Palada crede în mesajul pe care l-a transmis acum ori a acceptat să-l transmită doar pentru că asta i-au recomandat avocaţii având în vedere procesul pe care nu-l va putea evita. Dincolo, însă, de motivaţia d-nului Palada, o largă dezbatere în societate pentru combaterea violenţei este mai mult decât necesară şi consider că Parlamentul este locul de unde ar trebui să pornescă. Cu atât mai mult cu cât avem deja în lucru proiecte de legi care îşi propun să limiteze violenţa”, a mai spus Goţiu.

El i-a transmis lui Mirel Palada să doneze o sumă de bani unei asociaţii care luptă împotriva violenţei, în semn de bună credinţă.

”În fine, dacă doreşte să-şi dovedească buna credinţă în acest demers, cred că d-nul Mirel Palada ar putea dona unor asociaţii care luptă împotriva violenţei o sumă pe care intenţionam să o solicit la proces, ca parte civilă vătămată. Îl las pe dânsul să aprecieze cuantumul sumei şi sunt convins că în astfel de asociaţii sunt experţi care cunosc mai bine decât mine şi decât dânsul cum să folosească acei bani pentru a obţine rezultatul dorit”, a conchis Mihai Goţiu.

Sociologul Mirel Palada, care l-a agresat fizic pe senatorul USR Mihai Goţiu în studioul B1TV, propune o dezbatere despre rolul violenţei în viaţa publică. Fără să-şi ceară scuze, Mirel Palada îl invită pe Mihai Goţiu să ia parte la această dezbatere, "ca întreaga societate să aibă de câştigat".